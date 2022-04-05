Рассказы

Кафе для украинских женщин. Как жительница Праги помогает украинкам

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 апреля 2022, 21:28
Хуаніта Консіл
Фото: Facebook, Unsplash

Больше новостей
Буча після звільнення 05.04.2022
В воздухе запах смерти — как живёт освобождённая Буча сегодня
Європейський союз запровадив ембарго на російське вугілля
Неужели решились? Эмбарго ЕС на уголь РФ и пятый пакет санкций
Як приготувати сирники? Прості рецепти сирників та пудингу
Простые рецепты пудинга и сырников с минимальным количеством ингредиентов
Виступ Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН
“Готовы ли вы к закрытию?”. Важное выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН
Смотреть больше

Материалы по теме

Буча після звільнення 05.04.2022
В воздухе запах смерти — как живёт освобождённая Буча сегодня
Європейський союз запровадив ембарго на російське вугілля
Неужели решились? Эмбарго ЕС на уголь РФ и пятый пакет санкций
Виступ Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН
“Готовы ли вы к закрытию?”. Важное выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН
Зеленський про російських вбивць та стійкість українського народу
Прощения этому нет: Зеленский о российских убийцах и стойкости украинского народа

Видео
0:04:18
Буча після звільнення 05.04.2022

В воздухе запах смерти — как живёт освобождённая Буча сегодня
Європейський союз запровадив ембарго на російське вугілля
Невже наважилися? Ембарго ЄС на вугілля РФ та п’ятий пакет санкцій
Європейський союз запровадив ембарго на російське вугілля
Неужели решились? Эмбарго ЕС на уголь РФ и пятый пакет санкций
Виступ Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН
“Готовы ли вы к закрытию?”. Важное выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН
Херсон
О чем молчит Херсон — репортаж из оккупированного рашистами украинского города
1:10:24
Зеленський про російських вбивць та стійкість українського народу
Прощения этому нет: Зеленский о российских убийцах и стойкости украинского народа
Кафе для украинских женщин. Как жительница Праги помогает украинкам
Аналог химического оружия: что делать при отравлении азотной кислотой и как уберечь свою жизнь
0:03:05
Орбан переміг на виборах в Угорщині
В тесных связях с Кремлем: как Виктор Орбан в четвертый раз победил на выборах в Венгрии
обстрел Николаева
Рашисты обстреляли центр Николаева: Ким рассказал подробности
Втрати Росії в Україні станом на 5 квітня 2022 року
Кто с мечом придет, от меча и погибнет. Потери России в Украине на 5 апреля и главные направления боев
Больше видео
Кафе для украинских женщин. Как жительница Праги помогает украинкам
Читать дальше
Мы воюем не с “бомжами”! Украинская защитница о том, почему не стоит обесценивать усилия ВСУ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь