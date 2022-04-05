Кафе для украинских женщин. Как жительница Праги помогает украинкам

С начала полномасштабной войны сотни тысяч женщин покинули Украину. Они выехали за границу, чтобы защитить своих детей и себя.

Украинским беженцам помогают по всему миру. Красивая и древняя Прага не стоит в стороне.

В столице Чехии Хуанита Консил открыла специальное кафе для украинок, где они могут общаться, изучать чешский и получить помощь.

Хуанита, владелица кафе Javánka в Праге, освободила часть зала ресторана для клиентов, а в другой — обустроила пространство с названием Café ŽINKA (кафе Женщина).

Как появилась идея

Хуанита рассказала, что идея создать подобное пространство возникла, когда ей позвонила подруга, у которой живут украинские женщины, и сообщила, что они нуждаются в месте, где могли бы общаться, получать одежду и полезную информацию.

Первая встреча прошла уже 7 марта. Ее посетили многие подруги владелицы кафе, среди которых члены общественных организаций, в частности, ассоциации Babičky bez hranic (Бабушки без границ), InBáze и Amiga. Это организации, помогающие интеграции мигрантов.

Когда я увидела этих женщин, я поняла, что все будет хорошо.

— Мы открыли первую встречу в кофейне для женщин, пострадавших из-за войны в Украине. Мы сразу узнали, что кроме одежды женщины интересуются тем, как выучить чешский язык, так что уже 14 марта провели первую лекцию по чешскому языку.

Сейчас у нас уже семь таких лекций в неделю, еще одна — лекция по украинскому языку для чехов.

Раз в неделю приходит соцработник организации InBáze и психолог из Amiga, — рассказывает владелица Хуанита Консил.

Что можно сделать в кафе

Украинки могут получить помощь, бесплатно выпить кофе и поесть, выучить чешский и пообщаться со своими землячками.

Также кафе помогают волонтеры и небезразличные люди.

Они приносят сладости и оставляют в ресторане деньги, чтобы поддерживать работу кафе Женщина.

В кафе есть доска с объявлениями и запросами, что нужно — одежда, обувь, игрушки и т.д. Чехи читают эти объявления и помогают, а также оставляют свои предложения, например, касаемо жилья.

Еще в кафе есть комната с вещами, которые приносили небезразличные люди, в частности, это одежда, обувь или необходимое детям в школу.

Лекции чешского языка обычно ведут женщины пенсионного возраста. Пока на добровольной основе, но планируется, что им будут выплачивать символическую зарплату, потому что спрос на лекции огромный.

Однако помогают не только женщинам, но и женщины. Ранее мы рассказывали историю Анны Сакун, которая волонтерит в Черкассах на последних неделях беременности.