И словом, и делом: как Чехия поддерживает Украину в сложные времена

Мир

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Наталья Жуковская 10 апреля 2022, 19:00

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Миллиарды евро помощи и возобновление работы посольств в Киеве — хорошие новости для Украины на дипломатическом фронте
Больше видео
Ситуація у Київській області 10.04.2022 - розповідає генерал Павлюк
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