И словом, и делом: как Чехия поддерживает Украину в сложные времена

Чехи — одни из тех, кто постоянно помогает Украине с начала российского нашествия: медикаментами, военной техникой и амуницией.

Небольшая страна уже приняла более 300 тысяч беженцев. Ни одного не оставили на улице. Каждый на своем уровне помогает как может.

Мы с вами. Путин сошел с ума, потому что бить дома и убивать мирных людей недопустимо. Зло должно быть наказано, — говорит житель Праги Дэвид. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Чехи даже переименовывают мосты и улицы в честь наших воинов. Теперь Посольство России находится в Праге на улице Украинских героев. Смотри, как еще Чехия поддерживает Украину.

С начала полномасштабной войны сотни тысяч женщин покинули Украину. Они уехали за границу, чтобы защитить своих детей и себя. Хуанита Консил, которая живет в Праге, открыла кафе для украинок, где они могут общаться между собой, изучать чешский язык и получать помощь.