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У нас не буде геополітичної знижки, але ми отримали бажаний “квиток” — Павло Клімкін про вступ України в ЄС

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 18 Травня 2022, 13:00
Павло Клімкін
Фото: Unsplash, Facebook

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