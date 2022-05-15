Інтерв'ю

Я надзвичайно вражена силою українців — інтерв’ю Крістіни Квін про американське бачення війни в Україні

Володимир Рунець 15 Травня 2022, 20:30
Крістіна Квін - інтерв'ю з тимчасово повіреною у справах США в Україні
Фото: Getty Images

Більше новин
Євробачення 2023
Ялта, Маріуполь, Київ, Варшава і навіть Чорнобаївка – де пропонують провести Євробачення 2023 та який варіант найбільш реалістичний?
Як правильно зафіксувати смерть
Став свідком гибелі? Читай, як правильно зафіксувати смерть цивільних і військових під час війни
Злочини радянської влади проти України
П’ять жорстоких злочинів радянської влади проти України. Перевір, що ти про них знаєш
Леонід Кравчук
Леонід Кравчук: ідеолог комунізму, який боровся за незалежну Україну. Що відомо про нашого першого президента
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як правильно зафіксувати смерть
Став свідком гибелі? Читай, як правильно зафіксувати смерть цивільних і військових під час війни
Злочини радянської влади проти України
П’ять жорстоких злочинів радянської влади проти України. Перевір, що ти про них знаєш
Леонід Кравчук
Леонід Кравчук: ідеолог комунізму, який боровся за незалежну Україну. Що відомо про нашого першого президента
Інтерв'ю з автором марок з портретом Зеленського Лукашем Вантухом
Усі гроші підуть на допомогу Україні — інтерв’ю з автором польських марок з портретом Зеленського

Відео
0:05:11
Леонід Кравчук

Леонід Кравчук: ідеолог комунізму, який боровся за незалежну Україну. Що відомо про нашого першого президента
Михайло Подоляк прокоментував переговори
Подоляк озвучив рецепт перемоги у війні з Росією
0:05:16
Азовсталь
Три варіанти порятунку наших воїнів з Азовсталі і як Kalush та Євробачення розізлили Путіна
0:01:18
Фосфорні бомби Азовсталь
Температура горіння 2000-2500°С: окупанти вдарили по Азовсталі з запалювальних або фосфорних бомб
Вибухи у Львівській області
Ракетний удар по Львівщині — Росію розлютила перемога України на Євробаченні
0:02:44
Як відновлюється бізнес під час війни - історії підприємців
Бізнес з нуля: як українські переселенці відроджують свою справу на новому місці
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 травня
0:03:12
Де і як зберігають тіла російських солдатів в Україні
Непринадна доля російських окупантів: куди діваються тіла загиблих рашистів в Україні
0:03:28
Віталій Кличко про ситуацію у столиці сьогодні
Відбудувати усе зруйноване житло у Києві за літо: Віталій Кличко про плани та ситуацію у столиці сьогодні
0:04:22
звернення зеленського 14 травня
Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі — про що говорив Зеленський у новому зверненні
Більше відео
Інтерв'ю з автором марок з портретом Зеленського Лукашем Вантухом
Читати далі
Усі гроші підуть на допомогу Україні — інтерв’ю з автором польських марок з портретом Зеленського

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь