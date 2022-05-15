Интервью

Я чрезвычайно поражена силой украинцев — интервью Кристины Квин об американском видении войны в Украине

Владимир Рунец 15 мая 2022, 20:30
Крістіна Квін - інтерв'ю з тимчасово повіреною у справах США в Україні
Фото: Getty Images

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