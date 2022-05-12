Я не знаю, сколько нам еще кричать — Калина о трагичности ситуации на Азовстали

Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар (Калина) дал интервью о том, что сейчас происходит на Азовстале, в каком состоянии находятся раненые бойцы и что могут сделать обычные украинцы, чтобы помочь спасти своих героев из ада.

Какая сейчас ситуация на Азовстали

— По состоянию на сегодняшний день ситуация тяжелая: целую ночь и день бомбит вражеская авиация, наносят ракетные удары, работает артиллерия, танки, прорываются группы пехоты с помощью бронеавтомобилей. Сейчас на территории завода продолжаются локальные бои.

В каком состоянии раненые бойцы Азова

— Это вопиющая ситуация. Есть Женевская конвенция, предусматривающая, что обе стороны соблюдают недопущение огня по стационарным и передвижным медицинским учреждениям, заведениям первой помощи для военных.

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Конечно, мы видим, что Россия не придерживается этого и продолжает хаотично сбрасывать бомбы, в частности, на военные госпитали. У нас нет антибиотиков, обезболивающих. Операции производятся без анестезии.

Необходимо эвакуировать военных, имеющих тяжелые ранения. Переговоры какие-то там идут, но мы не знаем, когда нам действительно удастся вывезти наших раненых.

Во время эвакуации гражданских с завода Азовсталь были ранены шесть военных, которые должны были сопровождать мирное население. Пока эти бойцы живы, но каждый день ребята умирают из-за недостаточной медицинской помощи, грязного воздуха, задымления, недоедания.

Мир смотрит на все эти вещи, как на шоу. А где действия? Нам нужны действия немедленно. Я не знаю, сколько нам еще кричать об этой ситуации.

Наше военно-политическое руководство поставило нам невозможную задачу — держать оборону в таких условиях, зная, что против нас воюет огромная группировка, авиация, корабельная артиллерия.

У нас нет ПВО, нет возможности подбивать корабли. Мы сражаемся с автоматами против танков.

Они говорят: “Мы делаем все возможное”. Я подчеркиваю, что если мы сделали все невозможное, то сделайте и вы для нас все невозможное и в первую очередь позаботьтесь о своих солдатах. Для меня как одного из руководителей в приоритете сохранить жизнь и здоровье своих солдат.

Как должна сработать петиция Save Mariupol

— Поддержка действительно большая. Общество реагирует, мы знаем об этом и благодарны. Но этого недостаточно. Мы призываем отсюда все мировое сообщество, политиков, международные организации и т.д. обратить внимание на это и помочь.

На эту ситуацию следует привлечь внимание ООН. В мировой практике есть истории, когда военные оказывались в такой патовой ситуации. Я считаю, что это патовая ситуация как для той стороны, так и для нас, потому что при каждом штурме они теряют своих людей.

Эту ситуацию можно разрешить только путем вмешательства международных организаций и эвакуации гарнизона. Господин Эрдоган договаривался в Сирии о выводе военных. Мы также знаем о Боснийском конфликте, когда удалось эвакуировать военных, гражданских и раненых.

Именно поэтому при огромной поддержке наших жен и детей, просто граждан Украины, небезразличных журналистов и политиков создалась эта петиция. Возможно, это усилит наше военно-политическое руководство.

Как могут помочь обычные украинцы

— Настаивать, заходить во все кабинеты к политикам и международным организациям, давить на них, а те в свою очередь должны давить на Путина. Я думаю, что договориться можно.

Если, несмотря на цинизм и жестокость, удалось договориться об эвакуации гражданских, то можно договориться об эвакуации раненых, которые не могут держать в руках оружие.

Также важно договориться о режиме прекращения огня. Это нужно не только нам, но и им. Потому что на поле боя находятся убитые и наши военные.

Вся Украина и семьи погибших хотят эвакуировать тела наших военных на подконтрольную Украине территорию и похоронить их с почестями. Они заслуживают того, чтобы о них позаботились.

Смотри, какие ценности помогают бойцам Азова выдерживать адские условия.

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