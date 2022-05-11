Возможна ли военная деблокада? Какие варианты рассматривают власти

Возможен ли вообще разговор без мысли о судьбе Азова? Мирное население пытается со своей стороны собирать подписи для петиции в ООН, потому что чувствует, что это единственное, что может делать, кроме крика на весь мир.

Вицепремьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, какие еще варианты со своей стороны рассматривает власть, чтобы спасти несокрушимых бойцов из Мариуполя.

По ее словам, сейчас деблокировать Азовсталь военным путем просто невозможно. На процедуру extraction не соглашается российская сторона переговоров.

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Единственное, чего хочет враг, взять в плен наших бойцов. Что будет потом — и так всем понятно. Однако защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят и не собираются. Все, что они сейчас могут – это продолжать борьбу.

Что планирует делать правительство

Ирина Верещук утверждает, что правительство прорабатывает разные варианты, и ни один из них пока не является идеальным.

Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий.

Поэтому на переговорах вице-премьер в качестве первого шага предложила россиянам определенный путь обмена. Он предусматривает вывоз тяжелораненых украинских военных из Азовстали по гуманитарному коридору.

В то же время мы отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Однако пока не были достигнуты договоренности, а переговоры продолжаются.

Продолжаются и бои на территории завода Азовсталь, а оккупанты не оставляют своих попыток штурмовать последний бастион Мариуполя.

Несмотря на то, что враг пытается блокировать бойцов Азова, а каждую минуту их запасы могут закончиться, они продолжают свою борьбу. Читай, какая ситуация в Мариуполе на 11 мая.