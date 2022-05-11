Чи можлива військова деблокада? Які варіанти розглядає влада для визволення бійців з Азовсталі

Чи можлива взагалі розмова без думки про долю Азова? Мирне населення намагається зі свого боку збирати підписи для петиції до ООН, тому що відчуває, що це чи не єдине, що може робити, окрім крику на весь світ.

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, які ще варіанти зі свого боку розглядає влада, щоб врятувати незламних бійців з Маріуполя.

За її словами, наразі деблокувати Азовсталь військовим шляхом просто неможливо. Натомість на процедуру extraction не погоджується російська сторона перемовин.

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Єдине, чого хоче ворог, взяти у полон наших бійців. Що буде потім — і так усім зрозуміло. Проте захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть і не збираються. Все, що вони зараз можуть — це продовжувати боротьбу.

Що планує робити уряд

Ірина Верещук стверджує, що уряд пропрацьовує різні варіанти, та жоден із них наразі не є ідеальним.

Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий.

Тому на перемовинах віцепрем’єрка у якості першого кроку запропонувала росіянам певний шлях обміну. Він передбачає вивезення важкопоранених українських військових з Азовсталі гуманітарним коридором.

Натомість ми віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених. Проте наразі не було досягнуто домовленостей, а переговори тривають.

Однак продовжуються і бої на території заводу Азовсталь, а окупанти не полишають своїх спроб штурмувати останній бастіон Маріуполя.

Попри те, що ворог намагається блокувати бійців Азова, а кожної хвилини їх запаси можуть скінчитись, вони продовжують свою боротьбу. Читай, яка ситуація в Маріуполі станом на 11 травня.