Ця зброя справді допоможе рятувати життя! США підтвердили відправку РСЗВ HIMARS Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців на 99 добу війни з Росією та розповів, що США підтвердила на всіх рівнях, що передасть Україні СРЗВ HIMARS.

Сполучені Штати підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS.

Ця зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю.

Я вдячний президенту Байдену, усім нашим американським друзям і народу Сполучених Штатів за таку підтримку. Очікуємо.

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Очікуємо також хороших новин про постачання зброї й від інших партнерів. Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції.

Працюємо над тим, щоб вивести обсяг постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень, — додав президент.

Дивись повне звернення Зеленського 2 червня 2022 року

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Самусь розповів, чи можливе розблокування Чорного моря та як нова зброя змінить війну.