Это оружие действительно поможет спасать жизнь! США подтвердили отправку РСЗО HIMARS Украине — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на 99 сутки войны с Россией и рассказал, что США подтвердила на всех уровнях, что передаст Украине СРЗО HIMARS.

Соединенные Штаты подтвердили на разных уровнях, что нашему государству направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS.

Это оружие действительно поможет спасать жизнь наших людей и защищать нашу землю.

Я благодарен президенту Байдену, всем нашим американским друзьям и народу Соединенных Штатов за такую ​​поддержку. Ожидаем.

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Ожидаем также хорошие новости о поставках оружия и от других партнеров. Например, сегодня есть новый пакет оборонной помощи от Швеции.

Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень, — добавил президент.

Смотри полное обращение Зеленского 2 июня 2022 года

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Самусь рассказал, возможна ли разблокировка Черного моря и как новое оружие сменит войну.