Українська аеророзвідка тестує новий вітчизняний октокоптер R-18 — можливості та особливості

Українські аеророзвідники випробовують вітчизняну розробку — октокоптер R-18. Бо крім славнозвісних Байрактарів, ці дрони також блискуче нищать ворогів на фронті.

Славнозвісний R-18 на полі бою застосовують з 2019 року. Його основна фішка в тому, що він може підіймати фактично свою вагу — п’ять кілограмів.

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Він має три кріплення, на які кріпляться снаряди. R-18 може вражати масові скупчення техніки противника.

Для того, щоб встановити наземну станцію, команді потрібно всього десять хвилин: розставити антени, розкласти дроти, підготувати системи для відео та приймання телеметрії. Звісно, зараз на випробуванні у пілотів набагато більше техніки, аніж на передовій.

В якості бомб здебільшого використовують радянські кумулятивні протитанкові гранати. Дрон здатен скидати боєприпаси з висоти від 100 до 300 метрів, зависнувши над ціллю. Якщо не влучив з першого разу — може повторити.

Для знищення техніки можна використовувати різні засоби: як старі радянські гранатомети, так і Javelin та NLAW, які ми отримали від союзників. Але для цього треба підійти до техніки надто близько. А дрон дозволяє робити це на більших відстанях і з більшою безпекою для оператора.

Аеророзвідники в середьому виконують щоденно близько трьохсот польотів. Це і розвідувальні, і бойові злети.

Фактично, безпілотники — це очі армії. А подекуди, й дуже потужна зброя проти загарбників.

Пілот октокоптера розповідає: коли такі дрони свистять над головами — краще ховатися.

Це називають коптерофобія. Тому, що він прилітає вночі, ти його не бачиш — тільки чуєш. І це відчуття…ти не знаєш, куди воно прилетить.

Військові мають можливість точно з першого чи другого разу завдати значних втрат для ворога, проте, зізнаються: артилерія може завдати набагато більшої шкоди.

Та не українськими коптерами єдиними: американський дипломат розповів, яка західна зброя за ленд-лізом надійде Україні вже найближчим часом.

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