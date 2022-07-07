Армія дронів: на новий проєкт від UNITED24, Мінцифри та Генштабу вже зібрали 200 мільйонів гривень

Фандрейзингова платформа UNITED24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проекту «Армія дронів».

Це комплексна програма, до якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів.

Про це повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України.

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Перша задача проекту — придбати 200 дронів-розвідників для Збройних Сил України, а також зібрати тисячі найпростіших дронів.

Люди з усього світу зможуть пожертвувати кошти або віддати на потреби ЗСУ власний дрон.

Тож координаторка проєкту “Армія дронів” від UNITED24, Мінцифри та Генштабу ЗСУ Ярослава Гресь розповіла про “армію дронів” та цілі, для яких вона слугуватиме.

А якщо ви сумнівайтесь та думаєте, навіщо ЗСУ дрони, то подивіться історію 15-річного пілота дрона, який допомагав нашій армії та знищив не одну колону російських військових.

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