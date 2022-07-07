Армия дронов: на новый проект от UNITED24, Минцифры и Генштаба уже собрали 200 миллионов гривен

Фандрейзинговая платформа UNITED24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о начале проекта “Армия дронов”.
Это комплексная программа, в которую входят системная закупка дронов, их ремонт и оперативная замена, а также курс обучения пилотов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Первая задача проекта — приобрести 200 дронов-разведчиков для Вооруженных Сил Украины, а также собрать тысячи простейших дронов.
Люди со всего мира смогут пожертвовать средства или отдать на нужды ВСУ собственный дрон.
Координатор проекта “Армия дронов” от UNITED24, Минцифры и Генштаба ВСУ Ярослава Гресь рассказала об “армии дронов” и целях, для которых она будет служить — смотрите.
Если вы сомневайтесь и думаете, зачем ВСУ дроны, посмотрите историю 15-летнего пилота дрона, который помогал нашей армии и уничтожил не одну колонну российских военных.
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