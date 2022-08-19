Місто тяжко поранене, але гуртується навколо трагедії: історії очевидців обстрілу Харкова, які вижили

За минулі дві доби, 17 та 18 серпня, внаслідок ворожих обстрілів у Харкові загинуло вже 19 осіб, серед яких — одна дитина. Кількість поранених наразі сягає позначки у 40 осіб.

Зокрема, найбільше постраждалих унаслідок ворожого удару Іскандером по гуртожитку у Салтівському районі Харкова, де наразі вже нарахували 15 загиблих. Через разючу жорстокість та трагічні події у регіоні оголошено день жалоби.

Однак непросто й тим, хто вижив. Одна з уцілілих — Тамара. Жінка провела ніч після удару просто на вулиці. Разом із сусідом і вдень лишилася спостерігати за пошуково-рятувальною операцією.

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З іншого боку будинку медики та психологи-волонтери понад годину намагаються надати допомогу 22-річній Альоні та вмовити дівчину поїхати у лікарню через тяжкий стан. Проте її мати — під завалами, тому Альона хоче дочекатися, коли її дістануть.

Складність у тому, що рятувальники достеменно не знають, скільки людей може бути під завалами. Але шукатимуть до останнього.

Інші вцілілі мешканці рятують рештки майна та самотужки розчищають завалені оселі. Серед них і Володимир, який вночі після удару відкопував власну дружину. Як розповідає сам чоловік, її врятувало те, що вона мила посуд і з двох сторін її хвилею посадило.

А ось пані Людмила сидить на врятованих речах і плаче, бо втратила подругу. Разом із жінкою загинула вся її велика родина. Вони були переселенцями з Кутузівки, яким у березні вдалося вибратись з-під окупації та оселитись у гуртожитку.

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А поки рятувальники продовжують шукати людей і розбирати завали, харківські комунальники вже прибирають територію та забивають вцілілим вікна.

Своєю чергою волонтери привозять їжу, воду та надають психологічну допомогу постраждалим. Місто важко поранене черговим злочином Росії, але вчергове гуртується навколо трагедії.

Міський голова Харкова Ігор Терехов говорить, що дуже вдячний абсолютно всім людям та комунальним службам за те, що прийшли допомагати.

Вдячний за те, що ми всі разом. І можу сказати абсолютно однозначно, що волю харків’ян російським агресорам не зламати.

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