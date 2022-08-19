Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 19 серпня

Нашу армію підживлює весь світ: від провідних держав НАТО до благодійних фондів, гроші на які донатить уся Україна.

Учора стало відомо, що фонд Сергія Притули придбав супутник для ЗСУ, який стане в пригоді під час планування оперативних операцій. Це значить одне — “бавовна” в росіян горітиме ще частіше та ще яскравіше!

Тож для того, щоб українцям завжди бути в безпеці, потрібно дослухатись до Генштабу ЗСУ. Він щодня попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 серпня 2022 року

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ворог обстріляв зі ствольної артилерії Студенок, Павлівку та Велику Писарівку Сумської області.

та напрямках ситуація без суттєвих змін. Ворог обстріляв зі ствольної артилерії Студенок, Павлівку та Велику Писарівку Сумської області. На Харківському напрямку противник поповнив свої угруповання та розгорнув додаткові комплекси радіоелектронної боротьби. Росіяни обстріляли населені пункти Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова та інші.

напрямку противник поповнив свої угруповання та розгорнув додаткові комплекси радіоелектронної боротьби. Росіяни обстріляли населені пункти Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова та інші. На Словʼянському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Грушувахи, Великої Комишувахи, Краснопілля, Дібрівного, Вірнопілля, Бражівки, Червоного, Адамівки та інших населених пунктів.

напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Грушувахи, Великої Комишувахи, Краснопілля, Дібрівного, Вірнопілля, Бражівки, Червоного, Адамівки та інших населених пунктів. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Роздолівки, Григорівки та інших міст та сіл. Під час спроби наступу на напрямку Миколаївка — Виїмка окупанти зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує обстрілювати українські населені пункти. Росіяни намагались прорвати оборону наших військ з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я і Гольмівського у напрямку Бахмута. Та спроба закінчилась невдачею та відступом окупантів.

напрямку ворог продовжує обстрілювати українські населені пункти. Росіяни намагались прорвати оборону наших військ з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я і Гольмівського у напрямку Бахмута. Та спроба закінчилась невдачею та відступом окупантів. На Авдіївському напрямку росіяни гатять з танків, ствольної та реактивної артилерії по українських населених пунктах. Спроби наступу ворога на напрямках Верхньоторецьке — Камʼянка, Новоселівка Друга — Авдіївка, Піски — Первомайське та Лозове — Первомайське провалились.

напрямку росіяни гатять з танків, ствольної та реактивної артилерії по українських населених пунктах. Спроби наступу ворога на напрямках Верхньоторецьке — Камʼянка, Новоселівка Друга — Авдіївка, Піски — Первомайське та Лозове — Первомайське провалились. На Новопавлівському напрямку рашисти обстрілювали поблизу Павлівки, Володимирівки, Великої Новосілки, Вугледара та інших населених пунктів. ЗСУ успішно відбили наступ окупантів на напрямку Тарамчук — Водяне.

напрямку рашисти обстрілювали поблизу Павлівки, Володимирівки, Великої Новосілки, Вугледара та інших населених пунктів. ЗСУ успішно відбили наступ окупантів на напрямку Тарамчук — Водяне. На Запорізькому напрямку росіяни не припиняли обстріли з усіх наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення.

Окупанти планують від’єднати Запорізьку атомну електростанцію від української мережі. Чергова провокація росіян на ЗАЕС може закінчитись ядерною катастрофою для всього світу. Дивись, що відбувається в Енергодарі.

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