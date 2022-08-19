Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 19 серпня

Нашу армію підживлює весь світ: від провідних держав НАТО до благодійних фондів, гроші на які донатить уся Україна.
Учора стало відомо, що фонд Сергія Притули придбав супутник для ЗСУ, який стане в пригоді під час планування оперативних операцій. Це значить одне — “бавовна” в росіян горітиме ще частіше та ще яскравіше!
Тож для того, щоб українцям завжди бути в безпеці, потрібно дослухатись до Генштабу ЗСУ. Він щодня попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Окупанти планують від’єднати Запорізьку атомну електростанцію від української мережі. Чергова провокація росіян на ЗАЕС може закінчитись ядерною катастрофою для всього світу. Дивись, що відбувається в Енергодарі.
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