Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 19 августа

Наша армия подпитывается всем миром: от ведущих государств НАТО до благотворительных фондов, деньги на которые донатит вся Украина.

Вчера стало известно, что фонд Сергея Притулы приобрел спутник для ВСУ, который пригодится при планировании оперативных операций. Это значит одно — “хлопок” у россиян будет гореть еще чаще и ярче!

Так что для того, чтобы украинцам всегда быть в безопасности, нужно прислушаться к Генштабу ВСУ. Он ежедневно предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 19 августа 2022 года

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии Студенок, Павловку и Большую Писаревку Сумской области.

и направлениях ситуация без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии Студенок, Павловку и Большую Писаревку Сумской области. На Харьковском направлении противник пополнил свои группировки и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы. Россияне обстреляли населенные пункты Уды, Калиново, Слатино, Дергачи, Питомник, Базалиевка, Русская Лозовая и другие.

направлении противник пополнил свои группировки и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы. Россияне обстреляли населенные пункты Уды, Калиново, Слатино, Дергачи, Питомник, Базалиевка, Русская Лозовая и другие. На Славянском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Грушувахи, Великой Камышевахи, Краснополья, Дубровного, Вернополья, Бражевки, Красного, Адамовки и других населенных пунктов.

направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Грушувахи, Великой Камышевахи, Краснополья, Дубровного, Вернополья, Бражевки, Красного, Адамовки и других населенных пунктов. На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Раздолевки, Григоровки и других городов и сел. При попытке наступления в направлении Николаевка — Выемка оккупанты понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении враг продолжает обстреливать украинские населенные пункты. Россияне пытались прорвать оборону наших войск из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении Бахмута. Но попытка закончилась неудачей и отступлением оккупантов.

направлении враг продолжает обстреливать украинские населенные пункты. Россияне пытались прорвать оборону наших войск из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении Бахмута. Но попытка закончилась неудачей и отступлением оккупантов. На Авдеевском направлении россияне бьют из танков, ствольной и реактивной артиллерии по украинским населенным пунктам. Попытки наступления врага на направлениях Верхнеторецкое — Каменка, Новоселовка Вторая — Авдеевка, Пески — Первомайское и Лозовое — Первомайское провалились.

направлении россияне бьют из танков, ствольной и реактивной артиллерии по украинским населенным пунктам. Попытки наступления врага на направлениях Верхнеторецкое — Каменка, Новоселовка Вторая — Авдеевка, Пески — Первомайское и Лозовое — Первомайское провалились. На Новопавловском направлении рашисты обстреливали около Павловки, Владимировки, Великой Новоселки, Угледара и других населенных пунктов. ВСУ успешно отразили наступление оккупантов в направлении Тарамчук — Водяное.

направлении рашисты обстреливали около Павловки, Владимировки, Великой Новоселки, Угледара и других населенных пунктов. ВСУ успешно отразили наступление оккупантов в направлении Тарамчук — Водяное. На Запорожском направлении россияне не прекращали обстрелы из всех имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения.

Оккупанты планируют отсоединить Запорожскую атомную электростанцию ​​от украинской сети. Очередная провокация россиян на ЗАЭС может завершиться ядерной катастрофой для всего мира. Смотри, что происходит в Энергодаре.

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