Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 19 августа

Наша армия подпитывается всем миром: от ведущих государств НАТО до благотворительных фондов, деньги на которые донатит вся Украина.
Вчера стало известно, что фонд Сергея Притулы приобрел спутник для ВСУ, который пригодится при планировании оперативных операций. Это значит одно — “хлопок” у россиян будет гореть еще чаще и ярче!
Так что для того, чтобы украинцам всегда быть в безопасности, нужно прислушаться к Генштабу ВСУ. Он ежедневно предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Оккупанты планируют отсоединить Запорожскую атомную электростанцию от украинской сети. Очередная провокация россиян на ЗАЭС может завершиться ядерной катастрофой для всего мира. Смотри, что происходит в Энергодаре.
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