Город тяжело ранен, но сплотился вокруг трагедии: истории выживших очевидцев обстрела Харькова

За прошедшие двое суток, 17 и 18 августа, в результате вражеских обстрелов в Харькове погибли уже 19 человек, среди которых — один ребенок. Количество раненых в настоящее время составляет 40 человек.
В частности, больше всего пострадавших в результате вражеского удара Искандером по общежитию в Салтовском районе Харькова, где уже насчитали 15 погибших. Из-за чрезвычайной жестокости и трагических событий в регионе объявлен день траура.
Однако непросто и выжившим. Одна из уцелевших — Тамара. Женщина провела ночь после удара прямо на улице. Вместе с соседом и днем осталась наблюдать поисково-спасательную операцию.
С другой стороны дома медики и психологи-волонтеры больше часа пытались оказать помощь 22-летней Алене и уговорить девушку поехать в больницу из-за тяжелого состояния. Однако ее мать — под завалами, поэтому Алена захотела дождаться, когда ее достанут.
Сложность состоит в том, что спасатели точно не знают, сколько людей может быть под завалами. Но будут искать до последнего.
Сложность состоит в том, что спасатели точно не знают, сколько людей может быть под завалами. Но будут искать до последнего.
Другие уцелевшие жители спасают остатки имущества и самостоятельно расчищают обрушенные дома. Среди них и Владимир, который ночью после удара откапывал свою жену. Как рассказывает сам мужчина, ее спасло то, что она мыла посуду и с двух сторон ее усадило волной.
А вот Людмила сидит на спасенных вещах и плачет, потому что потеряла подругу. Вместе с женщиной погибла вся ее большая семья. Они были переселенцами из Кутузовки, которым в марте удалось выбраться из-под оккупации и поселиться в общежитии.
А пока спасатели продолжают искать людей и разбирать завалы, харьковские коммунальщики уже убирают территорию и забивают уцелевшим окна.
В свою очередь волонтеры привозят еду, воду и оказывают психологическую помощь пострадавшим. Город тяжело ранен очередным преступлением России, но в очередной раз сплачивается вокруг трагедии.
Мэр Харькова Игорь Терехов говорит, что очень благодарен абсолютно всем людям и коммунальным службам за то, что пришли помогать.
Благодарен за то, что мы все вместе. И могу сказать совершенно однозначно, что свободу харьковчан российским агрессорам не сломить.
Благодарен за то, что мы все вместе. И могу сказать совершенно однозначно, что свободу харьковчан российским агрессорам не сломить.
А пока в Харькове раздаются звуки обстрелов, на украинском полуострове, находящемся под временной оккупацией, “расцветает хлопок”. Читай о мощных взрывах в Крыму на авиабазе Бельбек.
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