Калібром по п’ятиповерхівці! Які наслідки удару росіян по Вознесенську

Напередодні, 20 серпня, рашисти поцілили у п’ятиповерховий будинок у Вознесенську на Миколаївщині. 14 людей постраждали, серед яких троє дітей. Одна дитина у важкому стані.

За інформацією ОК Південь, удар був нанесений ракетою типу Калібр. У результаті влучання у п’ятиповерхівці пошкоджено конструктивні елементи з першого по п’ятий поверх, обрушені балкони, вибиті шибки та вікна.

Поруч пошкоджено близько п’яти одноповерхових будинків, а також гаражі та автівки, які були неподалік. Рятувальникам вдалось погасити пожежу, що спалахнула в одній з квартир.

В Енергоатомі не виключають, що ракета, яка підірвала житловий будинок, була націлена на Південноукраїнську атомну електростанцію. Місто Вознесенськ знаходиться в зоні спостереження АЕС. Тож удар можна вважати актом тероризму.

Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму Росії.

І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня, — йдеться в повідомленні Енергоатома.

Під час війни дуже важливо переглядати повідомлення Генштабу ЗСУ, який щодня розповідає українцям про ситуацію на фронті. Актуальна карта бойових дій в Україні допоможе тобі залишатись у безпеці.

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