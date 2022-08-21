Калибром по пятиэтажке! Какие последствия удара россиян по Вознесенску

Накануне, 20 августа, рашисты ударили по пятиэтажному зданию в Вознесенске Николаевской области. 14 человек пострадали, среди них трое — дети. Один ребенок в тяжелом состоянии.
По информации ОК Юг, удар был нанесен ракетой типа Калибр. В результате попадания в пятиэтажке повреждены конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обрушены балконы, выбиты стекла и окна.
Рядом повреждено около пяти частных домов, а также гаражи и автомобили, которые находились неподалеку. Спасателям удалось погасить пожар, вспыхнувший в одной из квартир.
В Энергоатоме не исключают, что ракета, которая попала в жилой дом, была нацелена на Южноукраинскую атомную электростанцию. Город Вознесенск находится в зоне наблюдения АЭС. Поэтому удар можно считать актом терроризма.
Сам факт обстрела зоны наблюдения Южноукраинской АЭС является очередным циничным актом ядерного терроризма России.
Сам факт обстрела зоны наблюдения Южноукраинской АЭС является очередным циничным актом ядерного терроризма России.
И не исключено, что эта ракета была направлена именно в сторону ЮАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта, — говорится в сообщении Энергоатома.
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