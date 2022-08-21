Калибром по пятиэтажке! Какие последствия удара россиян по Вознесенску

Накануне, 20 августа, рашисты ударили по пятиэтажному зданию в Вознесенске Николаевской области. 14 человек пострадали, среди них трое — дети. Один ребенок в тяжелом состоянии.

По информации ОК Юг, удар был нанесен ракетой типа Калибр. В результате попадания в пятиэтажке повреждены конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обрушены балконы, выбиты стекла и окна.

Рядом повреждено около пяти частных домов, а также гаражи и автомобили, которые находились неподалеку. Спасателям удалось погасить пожар, вспыхнувший в одной из квартир.

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В Энергоатоме не исключают, что ракета, которая попала в жилой дом, была нацелена на Южноукраинскую атомную электростанцию. Город Вознесенск находится в зоне наблюдения АЭС. Поэтому удар можно считать актом терроризма.

Сам факт обстрела зоны наблюдения Южноукраинской АЭС является очередным циничным актом ядерного терроризма России.

И не исключено, что эта ракета была направлена ​​именно в сторону ЮАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта, — говорится в сообщении Энергоатома.

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