Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 21 августа

Когда-то мир смотрел расписание кинотеатров, чтобы знать, как провести выходные. Теперь все просматривают карту боевых действий, чтобы узнать, когда наступят праздничные дни нашей победы.

А пока мы ждем счастливого будущего и боремся за него каждый на своем фронте, важно помнить о тяжелом труде украинских воинов и быть для них надежным тылом.

Также важно пересматривать сообщения Генштаба ВСУ, который ежедневно рассказывает украинцам о ситуации на фронте и потенциально опасных направлениях, а также местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 21 августа 2022 года

На Северском направлении российские оккупанты обстреляли из минометов подразделения наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг концентрирует основные усилия на удержании оккупированных позиций. Обстрелял из ствольной и ракетной артиллерии районы населенных пунктов Карасовка, Великие Проходы, Черняки, Песчаное и Печенеги.

Враг нанес авиаудары поблизи Прудянки, Верхнего Салтова и провел воздушную разведку вблизи населенных пунктов Русские Тишки и Золочев.

На Славянском направлении враг концентрирует основные усилия на возобновлении наступательных действий. Обстрелял районы населенных пунктов Асеевка, Гусаровка, Чеполь, Протопоповка и Довгенькое. Совершил авиаудар возле Залимана.

Оккупанты вели наступательные бои на направлениях Бражковка – Новодмитровка, Сулиговка – Новодмитровка, Бражковка – Вернополье и Довгенькое – Курулька. Однако наши воины нанесли урон врагу и отбросили его обратно.

На Донецком направлении враг продолжает наступательные действия и концентрирует основные усилия на Бахмутском направлении.

На Краматорском направлении велись обстрелы в районах Краматорска, Раздолевки, Спорном, Звановки и Райгородка. Враг совершил авиаудар вблизи Ивано-Дарьевки.

Оккупанты пытались начать наступление в направлении Спорное — Ивано-Дарьевка и Николаевка — Выемка, но безуспешно.

В направлении Бахмута зафиксированы обстрелы вблизи Майорска, Веселая Долина, Бахмута, Кодема и Белогоровки. Кроме того, враг нанес авиаудары по районам трех последних населенных пунктов.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцевое, Вершина – Кодема, Травневое – Зайцевое, Травневое – Кодема, Семигорье – Зайцевое. Удачи не имели, получили суровый отпор.

На Авдеевском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии разных типов районы Авдеевки, Курахово, Красногоровки, Сухой Балки, Невельского. Нанес авиаудары вблизи Водяное и Марьинки.

Вела неудачные наступательные бои на направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опытное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.

В направлении Новопавловки враг обстреливал районы населенных пунктов Павловка, Елизаветовка, Новоселка, Угледар и Новомихайловка. Вел наступательный бой в направлении Благодатное – Золотая Нива, успеха не имел и отступил.

На Запорожском направлении враг пытается предотвратить продвижение подразделений Сил обороны. Обстрелял в районы населенных пунктов Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополь, Ольговское, Щербаки, Бурлацкое и Степное.

Вражеская авиация действовала в районах Белогорья, Зализничное, Малые Щербаки и Малая Токмачка.

На Южнобужском направлении враг концентрирует основные усилия на удержании оккупированных областей и сдерживании действий Сил обороны. Пытается улучшить тактическое положение на Николаевском направлении.

Противник вел обстрелы из танков и артиллерии разного калибра вблизи Николаева, Украинки, Александровки и еще пятнадцати населенных пунктов. Совершил авиаудар вблизи Ольшаны. Провел наступательный бой в направлении Василька – Благодатное.

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