Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 21 серпня

Колись світ дивився розклад кінотеатрів, щоб знати, як провести вихідні. Тепер усі переглядають карту бойових дій, щоб дізнатись, коли настануть святкові дні нашої перемоги.

А поки ми чекаємо на щасливе майбутнє та виборюємо його кожен на своєму фронті, важливо пам’ятати про тяжку працю українських воїнів та бути для них надійним тилом.

Також важливо переглядати повідомлення Генштабу ЗСУ, який щодення розповідає українцям про ситуацію на фронті та потенційно небезпечні напрямки, а також місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 21 серпня 2022 року

На Сіверщині російські окупанти обстріляли з мінометів підрозділи наших військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог концентрує основні зусилля на утриманні окупованих позицій. Обстріляв зі ствольної та ракетної артилерії райони населених пунктів Карасівка, Великі Проходи, Черняки, Піщане та Печеніги.

Ворог завдав авіаудари поблизу Прудянки, Верхнього Салтова та провів повітряну розвідку поблизу населених пунктів Руські Тишки та Золочів.

На Слов’янському напрямку ворог концентрує основні зусилля на відновленні наступальних дій. Обстріляв райони населених пунктів Асіївка, Гусарівка, Чепіль, Протопопівка та Довгеньке. Здійснив авіаудар біля Залимана.

Окупанти вели наступальні бої на напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулигівка – Новодмитрівка, Бражківка – Вірнопілля та Довгеньке – Курулка. Однак наші воїни завдали втрат ворогу та відкинули його назад.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступальні дії та концентрує основні зусилля на Бахмутському напрямку.

На Краматорському напрямку велися обстріли в районах Краматорська, Роздолівки, Спірне, Званівки та Райгородок. Ворог здійснив авіаудар поблизу Івано-Дар’ївки.

Окупанти намагалися розпочати наступ у напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка, але безуспішно.

У напрямку Бахмута зафіксовано обстріли поблизу Майорська, Весела Долина, Бахмута, Кодема та Білогорівки. Крім того, ворог завдав авіаудари по районах трьох останніх населених пунктів.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Вершина – Зайцеве, Вершина – Кодема, Травневе – Зайцеве, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, Гладосове – Кодема. Успіху не мали, отримали сувору відсіч.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії різних типів райони Авдіївки, Курахового, Красногорівки, Сухої Балки, Невельського. Наніс авіаудари поблизу Водяне та Мар’їнки.

Вела невдалі наступальні бої на напрямках Горлівка – Майорськ, Спартак – Опитне, Донецьк – Піски, Старомихайлівка – Первомайське.

У напрямку Новопавлівки ворог обстрілював райони населених пунктів Павлівка, Єлизаветівка, Новосілка, Вугледар та Новомихайлівка. Вів наступальний бій в напрямку Благодатне – Золота Нива, успіху не мав та відступив.

На Запорізькому напрямку ворог намагається запобігти просуванню підрозділів Сил оборони. Обстріляв в райони населених пунктів Великомихайлівка, Шевченко, Гуляйпільське, Шевченківське, Новоандріївка, Новопіль, Ольгівське, Щербаки, Бурлацьке та Степове.

Ворожа авіація діяла в районах Білогір’я, Залізничне, Малі Щербаки та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку ворог концентрує основні зусилля на утриманні окупованих областей та стримуванні дій Сил оборони. Намагається покращити тактичне становище на Миколаївському напрямку.

Противник вів обстріли з танків та артилерії різного калібру поблизу Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще п’ятнадцяти населених пунктів. Здійснив авіаудар поблизу Ольшани. Провів наступальний бій у напрямку Василька – Благодатне.

Деякі українські населені пункти не лише почали оговтуватись від окупації, але й розповідати унікальні історії. Читай, як партизани Тростянця боролись з окупантами.

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