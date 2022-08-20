Не дали ворогу піти на Полтавщину — партизани Тростянця з гордістю розповіли про боротьбу в окупації

Здобувати перемогу нашим воякам допомагають партизани.

Звісно, на окупованих територіях працюють тихо, адже покарання за розвіддіяльність наджорстоке.

У звільненому наприкінці березня Тростянці ми побували у катівні, де росіяни утримували тих, кого лише підозрювали у проукраїнській діяльності. А ще поспілкувалися з людьми, які попри смертельну загрозу, допомагали армії визволяти місто.

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Став Бандерою. Усі стали Бандерами. Нам куди ж діватися. Тут усі борються, — розповідає фермер Володимир.

Нагадаємо, Тростянець на Сумщині був під окупацією місяць. По собі війна лишила тут страшні руйнування, зате місцеві пишаються, що саме вони не дали ворогові з боку Сумщини піти на Полтавщину і Київ.

Наталя Гуменюк розповіла, як українські партизани півдня лякають окупантів.