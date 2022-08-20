Украина

Не дали врагу пойти на Полтавскую область — партизаны Тростянца с гордостью рассказали о борьбе в оккупации

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 20 августа 2022, 19:00

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