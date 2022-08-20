Не дали врагу пойти на Полтавскую область — партизаны Тростянца с гордостью рассказали о борьбе в оккупации

Одерживать победу нашим воинам помогают партизаны.

Конечно, на оккупированных территориях работают тихо, ведь наказание за разведдеятельность сверхжестокое.

В освобожденном в конце марта Тростянце мы побывали в камере для пыток, где россияне содержали тех, кого только подозревали в проукраинской деятельности. А еще пообщались с людьми, которые, несмотря на смертельную угрозу, помогали армии освобождать город.

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Стал Бандерой. Все стали Бандерами. Нам куда же деваться. Здесь все борются, — рассказывает фермер Владимир.

Напомним, Тростянец Сумской области был под оккупацией месяц. После себе война оставила здесь страшные разрушения, но местные гордятся, что именно они не дали врагу со стороны Сумской области пойти на Полтавскую и на Киев.

Наталья Гуменюк рассказала, как украинские партизаны пугают оккупантов.