Серьезные попадания по Антоновскому и Каховскому мостам! ВСУ отрабатывает огневой контроль

Глава пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини рассказала, что РФ подтягивает резервы, разворачивает ударные группировки и ищет места для маневров.

Между тем, ВСУ контролируют ситуацию и вносят коррективы в планы врага. Как результат, оккупантам довольно сложно продвигаться по суше.

Тот самый огневой контроль, который мы обеспечиваем уже длительное время, он работает, имеет свое предназначение. Он наносит филигранные точечные поражения по планам врага. Мы не разрушаем инфраструктуру — мы не даем врагу ею пользоваться, — отмечает Гуменюк.

Именно поэтому ВСУ полностью не уничтожили Антоновский дорожный, железнодорожный и Каховский мосты.

Напомним, что ранее мы рассказывали о подлинных последствиях атак ВСУ на Антоновский мост и почему эта переправа столь важна.