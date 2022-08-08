Серйозні влучання по Антонівському і Каховському мостах! ЗСУ відпрацьовує вогневий контроль

Очільниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла, що РФ підтягує резерви, розгортає ударні угруповання та шукає місця для маневрів.

Тим часом ЗСУ контролюють ситуацію та вносять корективи в плани ворога. Як результат, окупантам доволі складно просуватися суходолом.

Той самий вогневий контроль, який ми забезпечуємо вже тривалий час, він працює, має своє призначення. Він наносить філігранні точкові ураження по планах ворога. Ми не руйнуємо інфраструктуру — ми не даємо ворогу нею користуватися, — зазначає Гуменюк.

Саме тому ЗСУ не знищили повністю Антонівський дорожній, залізничний та Каховський мости.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про справжні наслідки атак ЗСУ на Антонівський міст та чому ця переправа настільки важлива.