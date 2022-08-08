Україна

Серйозні влучання по Антонівському і Каховському мостах! ЗСУ відпрацьовує вогневий контроль

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 08 Серпня 2022, 20:30

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