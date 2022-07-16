Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині триває — унікальні кадри звільнення села

Населений пункт в Херсонській області кілька місяців був під російською окупацією. Українські військові поділилися ексклюзивними кадрами звільнення села.

Бійці добровольчого військового формування з міномета знищили скупчення ворожих військ та техніки.

За кілька днів після знімання цих кадрів наші воїни вже остаточно вибили окупантів з цього села, назву якого з міркувань безпеки не називають.

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Кілька місяців мешканці були під окупацією. Коли наші війська почали гнати ворога якнайдалі — населений пункт опинився під постійними ворожими обстрілами.

Зараз люди нарешті можуть вийти зі своїх підвалів та почати потроху відновлювати життя.

Загалом ЗСУ в Херсонській області вже звільнили від окупантів 44 села.

І хоч більша частина регіону поки залишається під росіянами, контрнаступ українських сил триває.

Кількома днями раніше ЗСУ звільнили село Іванівка Херсонської області. Дивись, як українським військом це вдалось.

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