Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продолжается — уникальные кадры освобождения села

Населённый пункт в Херсонской области несколько месяцев был под российской оккупацией. Украинские военные поделились эксклюзивными кадрами освобождения села.

Бойцы добровольческого военного формирования из миномета уничтожили скопление вражеских войск и техники.

Через несколько дней после съемки этих кадров наши воины уже окончательно выбили оккупантов из этого села, название которого из соображений безопасности не называют.

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Несколько месяцев жители были под оккупацией. Когда наши войска начали гнать врага как можно дальше, населенный пункт оказался под постоянными вражескими обстрелами.

Сейчас люди наконец-то могут выйти из своих подвалов и начать постепенно восстанавливать жизнь.

В общей сложности ВСУ в Херсонской области уже освободили от оккупантов 44 села.

И хотя большая часть региона пока остается под россиянами, контрнаступление украинских сил продолжается.

Несколькими днями ранее ВСУ освободили село Ивановка Херсонской области. Смотри, как украинским войскам это удалось.

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