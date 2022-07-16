Украина

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Закончить войну до конца года вполне возможно: Алексей Резников о военных планах Украины
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продолжается — уникальные кадры освобождения села
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