Уцелеть в аду и иметь достаточно силы, чтобы жить дальше. Истории жителей разрушенного общежития в Харькове

Сегодня, 23 августа, отмечают День Харькова. Город израненный в результате ежедневных обстрелов, но он стоит несокрушимый и продолжает демонстрировать свою силу. За полгода полномасштабной войны Харьков очень сильно пострадал. Недавно Украину поразила новая трагедия. Россия ударила Искандером по общежитию. Люди не могли поверить, что остались живы.

20-летнему Вячеславу удалось выжить, но он еще не знает, что с его двумя братьями.

— Товарищ взял меня на руки и отнес на скамейку. Я там сидел, потом возвращаюсь, а там все завалено, все вспыхнуло, — вспоминает Вячеслав Симон.

Его брат Женя тоже уцелел под завалами, еще один — был вне дома. Жить всем теперь негде. Всё осталось под завалами.

В общежитии нашли тела 19 человек. Среди погибших была 39-летняя женщина из Львова, большая семья переселенцев из Кутузовки, едва вырвавшаяся из оккупации в марте и поселившаяся в этом общежитии.

38-летний Юрий — работник Горэлектротранссервиса — жил с семьей на четвертом этаже общежития, после двух взрывов оказались на первом.

— Соседка моя в очень тяжелом состоянии… Похоронила своего сына, он на два месяца моложе моей дочери. Нашли мертвого под завалами, — с грустью рассказывает Юрий.

Жена и дочь Юрия сейчас также в больнице: у женщины повреждение позвоночника, у ребенка — перелом ноги.

80 дней их семья прожила в подземке, в мае решили вернуться домой, мол, район тихий. Сейчас планируют ехать на реабилитацию за границу после выписки из больницы. Однако сначала придется восстановить документы, ведь всё осталось под завалами.

Россия продолжает совершать военные преступления против мирного населения. Ранее мы рассказывали о последствиях жестоких обстрелов ракетами домов в Вознесенске.

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