Іноді заборонене — єдино правильне: Дмитро Кулеба про те, як змінювалась українська дипломатія протягом війни

Україна змінилася протягом повномасштабної війни, зазнала трансформацій і її дипломатія. Такий рішучий крок до нової сутності допоміг досягти нових вершин на міжнародній арені.

На небачені раніше кроки йшли європейські країни, а лідери погоджувались на те, що раніше вважалося табу. Як вдалось це змінити, знають лише ті, хто творив цю історію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив усі секрети воєнної дипломатії Вадиму Карп’яку.

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Про українську дипломатію, яка існувала до 24 лютого

До 24 лютого, напевно, зухвала.

Зухвала дипломатія, яка розширювала для своєї країни обрії та не боялася виступати з ініціативами, які втручаються в класичний порядок денний світу.

Але війна змусила нас змінитися, і тепер у нас класична воєнна дипломатія. Зараз українську дипломатію можна описати одним словом — війна. Коли переможемо, тоді буде інакше.

Про методи переконання західних партнерів

Напередодні війни, коли ми обговорювали пакет санкцій, нам відверто казали забути про відключення російських банків від SWIFT, тому що цього ніколи не буде.

Європейські колеги говорили, що SWIFT — це ядерна опція.

У такому стані категоричного неприйняття ми увійшли у війну, навіть після 24 лютого. Поки ракети летіли у Києві на житлові будинки, а росіяни були в Гостомелі, європейці сиділи й дивились на стелю, коли мова заходила про SWIFT.

Читати на тему Як Україна переможе — Кулеба розповів про шлях нашої держави до повного відновлення своїх кордонів Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виклав своє бачення щодо перемоги України у війні проти РФ.

Рішення мало бути ухвалене на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Я розумів, що класичною дипломатією ми нічого не досягнемо, і тут або пан, або пропав.

Бувають такі моменти, коли те, що вважається забороненим, є єдино правильним.

Розумів, що мої розповіді про 100 ракет і масштаби нападу нічого не змінять. Тому я назвав поіменно кожного міністра, який блокував відключення перших російських банків від SWIFT. Один з них зі мною досі не спілкується.

Коли сидять всі міністри й ти висмикуєш когось поіменно з них та кажеш, що вони погані люди, це, звісно, що неприємно.

Я запитав тоді, що їм потрібно, щоб відбулося, скільки вбити людей та зруйнувати міст, щоб вони нарешті відмовилися від свого страху перед Росією.

Про візити лідерів європейських країн в Україну

Візит прем’єр-міністра Великої Британії — це чиста заслуга президента Володимира Зеленського та його особистих відносин з Борисом Джонсоном як людиною, яка розуміє, що таке політичний жест.

А візити решти лідерів — це вже була дипломатична робота. Для тих, хто на початку вважав це якоюсь екзотикою, після відвідин Бучі, Ірпеня та Бородянки це ставало поворотним моментом.

Чимало зусиль для зміцнення української державності доклав і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Дружина посадовця Анастасія Федорова розповіла в інтерв’ю, як продовжила працювати, підтримувати українську економіку та ЗСУ під час війни.

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