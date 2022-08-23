Иногда запрещенное — единственно верное: Дмитрий Кулеба о том, как менялась украинская дипломатия во время войны

Украина изменилась в течение полномасштабной войны, претерпела трансформации и ее дипломатия. Такой решительный шаг к новой сущности помог добиться новых вершин на международной арене.

На невиданные ранее шаги шли европейские страны, а лидеры соглашались с тем, что раньше считалось табу. Как удалось это изменить, знает только тот, кто творил эту историю.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл все секреты военной дипломатии Вадиму Карпьяку.

Об украинской дипломатии, которая существовала до 24 февраля

До 24 февраля, наверное, дерзкая.

Вызывающая дипломатия, которая расширяла для своей страны горизонты и не боялась выступать с инициативами, что вмешивались в классическую повестку дня мира.

Но война заставила нас измениться, и теперь у нас классическая военная дипломатия. Сейчас украинскую дипломатию можно описать одним словом — война. Когда победим, тогда будет иначе.

О методах убеждения западных партнеров

В преддверии войны, когда мы обсуждали пакет санкций, нам откровенно говорили забыть об отключении российских банков от SWIFT, потому что этого никогда не будет.

Европейские коллеги говорили, что SWIFT — это ядерная опция.

В таком состоянии категорического неприятия мы вошли в войну даже после 24 февраля. Пока ракеты летели в Киеве на жилые дома, а россияне были в Гостомеле, европейцы сидели и смотрели на потолок, когда речь заходила о SWIFT.

Читать по теме Как Украина победит — Кулеба рассказал о пути нашего государства к полному восстановлению своих границ Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба изложил свое видение победы Украины в войне против РФ.

Решение должно было быть принято на заседании Совета министров иностранных дел ЕС. Я понимал, что классической дипломатией мы ничего не добьемся и здесь нужно идти ва-банк.

Бывают такие моменты, когда то, что считается запрещенным, единственно верное.

Понимал, что мои рассказы о 100 ракетах и ​​масштабах нападения ничего не изменят. Поэтому я назвал поименно каждого министра, блокировавшего отключение первых российских банков от SWIFT. Один из них со мной до сих пор не общается.

Когда сидят все министры и ты выдергиваешь кого-то поименно из них и говоришь, что они плохие люди, это, конечно, неприятно.

Я спросил тогда, что им нужно, чтобы произошло, сколько убить людей и разрушить городов, чтобы они наконец отказались от своего страха перед Россией.

О визитах лидеров европейских стран в Украину

Визит премьер-министра Великобритании — это чистая заслуга президента Владимира Зеленского и его личных отношений с Борисом Джонсоном как человеком, понимающим, что такое политический жест.

А визиты других лидеров — это уже была дипломатическая работа. Для тех, кто сначала считал это какой-то экзотикой, после посещения Бучи, Ирпеня и Бородянки это становилось поворотным моментом.

Немало усилий для укрепления украинской государственности приложил и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Супруга чиновника Анастасия Федорова рассказала в интервью, как продолжила работать, поддерживать украинскую экономику и ВСУ во время войны.

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