Как это — быть женой современного политика: интервью с Анастасией Федоровой о работе, семье и войне

Жена министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова Анастасия Федорова с начала полномасштабной войны показывает, как достойно может вести себя жена европейского политика в 2022 году.

Она не просто не уехала за границу, а продолжила работать, поддерживать украинскую экономику и ВСУ. По словам женщины, половина прибыли от ее бренда одежды идет на нужды наших защитников на Запорожском направлении, откуда она и ее муж родом.

А еще, как и раньше, Анастасия остается чуткой мамой для дочери Марии и надежной поддержкой и опорой для своего партнера.

Она рассказала в интервью изданию ELLE о том, как война изменила будни супруги министра, а также осталось ли время на романтику вдвоем с Михаилом.

О буднях во время войны

— С войной пришло осознание, что жизнь быстротечна и может остановиться в любой момент. Я поняла, что людей, с которыми ты поддерживал контакт без желания общаться, занятия или что-нибудь другое, от чего ты не получал удовольствия и пользы, нужно вычеркнуть из своей жизни.

Кроме того, стало больше работы. Она помогает отвлекаться от ужасных мыслей и дает понимание, что ты помогаешь экономике страны и ВСУ.

В свою очередь, семья отвлекает от работы, а еще есть хобби исключительно для себя, чтобы отвлечься вообще от всего. Для меня это спорт, чтение или занятия по английскому.

Я считаю, что баланс не может быть идеальным, но моя гармония в жизни стоит на трех китах: работа, которую ты любишь, семья, самодостаточность и самосовершенствование, то есть расширение своих знаний и забота о себе как ментально, так и физически.

И когда у вас есть все составляющие, они поддерживают вас и не дают упасть духом.

О реакции дочери на войну

— В семье мы все скорее рациональные, чем эмоциональные, поэтому и Маруся растет такой. Мы не показывали смерти людей в том масштабе, в котором это на самом деле есть, потому что это может травмировать ребенка.

Для меня важно, чтобы Маруся знала, что происходит в Украине, и испытала эти эмоции. Но я не хотела бы, чтобы дочь жила в ненависти.

Мы скорее ей рассказывали, каким нужно быть, чтобы это больше не повторилось и мы не стали похожи на нападающих, но не из-за злобы и ненависти.

Когда мы водим ее на кружки и раздаются сирены, она знает, что делать. Удивительно, она феноменально спокойная и техническая.

О роли супруги министра

— Раньше меня даже обижало то, что все обращаются ко мне как к жене министра, потому что я себя такой не чувствую. Да, я жена, но Миши Федорова, а не министра.

Это одна из важных моих ролей, но не единственная. В постсоветском обществе существовали определенные стереотипы, как в отношении политиков, так и в отношении их жен, воспринимаемых как дополнение к своим мужьям.

Современные тенденции совсем другие, и наша семья тому подтверждение.

Миша — один из тех, кто показывает обществу, как должен выглядеть политик XXI века в сердце Европы. А у меня есть возможность показывать, какой может быть жена современного политика.

Если говорить о войне, то, конечно, всем сейчас очень тяжело. В том числе и Михаилу, потому что объем работы стал больше обычного.

Но я с ним и считаю, что это и есть ключ к крепким отношениям — просто быть рядом и проходить все вместе.

Об отношениях во время войны

— Мы стараемся проводить время вместе как пара и семья. Раньше вдвоем с мужем мы ходили в кино на вечерние сеансы, однако, к сожалению, сейчас это опасно, поэтому мы проводим время вместе за ужинами, делимся своими переживаниями, новостями из жизни.

Это очень сближает. Это классно, когда твоя вторая половинка — твой лучший друг, которому ты можешь и душу излить, и хорошо провести время.

Как лучший друг может указать на ошибку, поддержать в трудную минуту, похвалить или показать выход из определенной ситуации, когда это нужно.

И вот этого человека, который с тобой честный, искренний и желает тебе только лучшего, ты ценишь и уважаешь.

Украинская дизайнер Валерия Гузема годами создавала красоту для миллионов женщин в Украине. Теперь она продолжает поднимать украинскую экономику и помогать людям благодаря своему благотворительному фонду.

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