Як це — бути дружиною сучасного політика: інтерв’ю з Анастасією Федоровою про роботу, родину та війну

Дружина міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова Анастасія Федорова з початку повномасштабної війни показує, як гідно може поводитись дружина європейського політика у 2022 році.

Вона не просто не виїхала за кордон, а продовжила працювати, підтримувати українську економіку та ЗСУ. За словами жінки, половина прибутку від її бренду одягу йде на потреби наших захисників на Запорізькому напрямку, звідки вона та її чоловік родом.

А ще, як і раніше, Анастасія залишається чуйною мамою для донечки Марусі та надійною підтримкою та опорою для свого партнера.

Вона розповіла в інтерв’ю виданню ELLE про те, як війна змінила будні дружини міністра, а також чи залишився час на романтику вдвох з Михайлом.

Про будні під час війни

— З війною прийшло усвідомлення, що життя швидкоплинне і може зупинитися в будь-який момент. Я зрозуміла, що людей, з якими ти підтримував контакт без бажання спілкуватися, заняття чи будь-що інше, від чого ти не отримував задоволення і користі, потрібно викреслити зі свого життя.

Окрім цього, стало більше роботи. Вона допомагає відволікатись від жахливих думок та дає розуміння, що ти допомагаєш економіці країни та ЗСУ.

Своєю чергою, сім’я відволікає від роботи, а ще є хобі виключно для себе, аби відволіктися взагалі від усього. Для мене це — спорт, читання чи заняття з англійської.

Я вважаю, що баланс не може бути ідеальним, але моя гармонія в житті стоїть на трьох китах: робота, яку ти любиш, сім’я, самодостатність та самовдосконалення, тобто розширення своїх знань та піклування про себе як ментально, так і фізично.

І коли у вас є всі складові, то вони підтримують вас і не дають упасти духом.

Про реакцію доньки на війну

— У сім’ї ми всі скоріше раціональні, ніж емоційні, тому й Маруся росте такою. Ми не показували смерті людей у тому масштабі, в якому це є насправді, бо це може травмувати дитину.

Для мене важливо, аби Маруся знала, що відбувається в Україні, і пережила ці емоції. Але я б не хотіла, щоб дочка жила в ненависті.

Ми скоріше їй розповідали, яким потрібно бути, щоб це більше не повторилось і ми не стали подібні до нападників, але не через злість і ненависть.

Коли ми водимо її на гуртки й лунають сирени, то вона знає, що робити. На диво, вона феноменально спокійна та технічна.

Про роль дружини міністра

— Раніше мене навіть ображало те, що всі звертаються до мене як до дружини міністра, бо я себе такою не відчуваю. Так, я дружина, але Міші Федорова, а не міністра.

Це одна з важливих моїх ролей, але не єдина. У пострадянському суспільстві існували певні стереотипи, як стосовно політиків, так і стосовно їхніх дружин, яких сприймали як доповнення до своїх чоловіків.

Сучасні тенденції зовсім інші, і наша родина тому підтвердження.

Міша — один з тих, хто показує суспільству, як має виглядати політик XXI століття у серці Європи. А в мене є можливість показувати, якою може бути дружина сучасного політика.

Якщо говорити про війну, то, звичайно, всім зараз дуже тяжко. Зокрема й Михайлу, тому що обсяг роботи став більшим, ніж зазвичай.

Але я з ним і вважаю, що це і є ключем до міцних стосунків — просто бути поряд та проходити все разом.

Про стосунки під час війни

— Ми намагаємось проводити час разом як пара та сім’я. Раніше вдвох з чоловіком ми ходили в кіно на вечірні сеанси, однак, на жаль, зараз це небезпечно, тому ми проводимо час разом за вечерями, ділимося своїми переживаннями, новинами з життя.

Це дуже зближує. Це класно, коли твоя друга половинка — твій найкращий друг, якому ти можеш і душу вилити, і гарно провести час.

Як найкращий друг він може вказати на помилку, підтримати у важку хвилину, похвалити чи показати вихід з певної ситуації, коли це потрібно.

І ось цю людину, яка з тобою чесна, щира і бажає тобі лише найкращого, ти цінуєш і поважаєш.

Українська дизайнерка Валерія Гузема роками створювала красу для мільйонів жінок в Україні. Нині вона продовжує підіймати українську економіку та допомагати людям завдяки своєму благодійному фонду.

Читай інтерв’ю Валерії Гуземи про роботу, особисті переживання та боротьбу з моральним вигоранням під час війни.

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