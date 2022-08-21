Інтерв'ю

Як це — бути дружиною сучасного політика: інтерв’ю з Анастасією Федоровою про роботу, родину та війну

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Серпня 2022, 09:00
Інтерв'ю Анастасії Федорової - дружини міністра цифрової трансформації України
Фото: Instagram

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