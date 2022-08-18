Жизнь не будет такой, как раньше. Дизайнер Валерия Гузема о восстановлении украинского бизнеса, помощи ВСУ и силе нашего народа

Украинская дизайнер Валерия Гузема годами создавала красоту для миллионов женщин в Украине. Ювелирные украшения ее бренда Guzema Fine Jewelry дополняют образы первой леди Елены Зеленской, а в 2021 году команда Валерии получила награду за лучший украинский стайл-стартап.

Война изменила многое — призналась в интервью Вікнам дизайнер, но ее бизнес продолжает работать и отдавать средства в поддержку ВСУ.

О работе благотворительного фонда, личных переживаниях и борьбе с моральным выгоранием Валерия Гузема рассказала лично.

— Валерия, вы счастливая мама годовалого сына Тимура. Как вы с маленьким ребёнком переживали первые месяцы войны?

— 24 февраля изменило нашу жизнь. Я была в Киеве с ребёнком. Когда все началось, мне позвонила по телефону моя мама и спросила, что мы будем делать. Я сказала, что мы все быстро собираемся и едем на запад Украины.

Моя мама еще некоторое время настаивала, чтобы мы уехали в Чернигов, потому что я оттуда родом. Но я уговорила семью поехать на запад. А 26 февраля в наш дом в Чернигове прилетел снаряд.

Я поняла тогда, что вот этот момент принятия решения был очень важным. Никто сейчас не знает, как и где сложатся обстоятельства, но мы ответственны за наших детей и близких.

Когда я отвезла ребенка в безопасное место, с тех пор я была 24/7 онлайн для того, чтобы помочь знакомым, друзьям, просто нуждающимся людям. Пришлось налаживать много волонтерских процессов — уже с первых дней были запросы от больниц, которые мы круглосуточно выполняли.

Первые месяцы были очень сложным периодом, после которых я поняла, что мы никогда не будем такими, как раньше, и жизнь не будет такой, как раньше.

— Ваш ювелирный бренд до войны был одним из самых популярных в Украине. Как ваш бизнес работает во время войны и испытал ли кризис, как многие другие в Украине?

— Сейчас я сижу у себя в офисе, потому что, слава Богу, мы работаем. А первые месяцы войны мы вообще приостановили деятельность, потому что я понимала, что украшения на тот момент не были вещами первой необходимости для людей. Отчасти мы переключились на работу благотворительного фонда.

Мы очень включились в направление волонтерства, поэтому в первый месяц даже не возникало мысли возобновить работу бизнеса. Но потом люди начали сами писать с вопросами, есть ли у нас доставка, когда мы откроемся. Украшения таки были нужны, потому что дни рождения никто не отменял, военные начали делать предложения своим любимым. Спрос возобновился. Поэтому мы начали делать онлайн-заказ.

В целом вдохновляет то, как украинский бизнес возобновляется и продолжает работу ради победы. Это правильно. Чтобы помочь другим, сначала нужно помочь себе.

Как говорится, сначала надень спасательную маску на себя, а потом на ближнего.

У меня в начале войны был кризис, когда я не могла понять, что делать дальше, чтобы быть полезной. Но я дала себе отдых на пару дней, восстановилась и с новыми силами приступила к работе. Возобновление работы бренда было для меня очень важным. Это сейчас главное — поддерживать экономику и военных, а зарабатывать деньги для бизнеса будем после победы.

— В ваших последних коллекциях много новых форм, патриотическая символика. Что вас вдохновляет во времена таких трагедий творить?

— Буду откровенна — мне очень сложно творить в это время, потому что каждая трагическая новость, как и каждого украинца сейчас, выбивает меня из жизни и ритма.

В таких условиях на творчество меня вдохновляет мысль о том, что деньги от продажи украшений пойдут нашим защитникам и переселенцам.

Я ловлю вдохновение такими маленькими капельками, которые стараюсь сразу отмечать и записывать где-то в блокноте. Это очень редкие и ценные моменты. Но благодаря им появляются новые украшения, среди которых наша патриотическая коллекция Freedom, все средства от которой идут на благотворительность.

— В украшениях вашего бренда ходит Елена Зеленская. В частности, на них в стиле первой леди обратили внимание американские СМИ во время встречи Зеленской с супругами Байденов. Вы лично знакомы с Еленой?

— Я познакомилась с Еленой еще перед инаугурацией ее мужа Владимира Зеленского. Мне очень приятно, что первая леди выбирает наш бренд, и в то же время для меня это было неожиданно увидеть, что Елена на такую ​​важную встречу в США надела именно наши украшения. Я была счастлива увидеть ее фото с этого события.

У Елены вообще есть целый ювелирный “гардероб” из изделий нашего бренда, она каждый раз из коллекций что-то для себя выбирает. Мне очень приятно видеть ее минималистичный стиль в целом и то, что она выбирает для него украинские бренды, как украшений, так и одежды. Это вдохновляет развивать украинское.





— Более 5 млн грн. Столько средств ваш благотворительный фонд уже собрал и передал на помощь военным, больницам и переселенцам. Ваш фонд начал действовать с началом войны. Как вы оцениваете результаты?

— Еще в первый день войны мы перевели миллион гривен на ВСУ, потом присоединились неравнодушные люди. Конечно, для кого-то эти цифры могут показаться маленьким результатом, потому что сборов очень много, есть и значительно большие собранные суммы.

То, что собираем мы — это средства от продажи украшений и добровольные взносы людей. Этого хватает, чтобы помогать больницам, отдельным батальонам, покупая им машины, тепловизоры, рации, бинокли. И это делает нас счастливыми.

— Как выстроить доверие людей к благотворителям, еще и без большого опыта? Что вы для этого делаете?

— Для меня очень важна репутация и прозрачность. Поэтому за каждую копейку из фонда мы сразу отчитываемся на нашем сайте и в соцсетях. Я очень ответственно к этому отношусь.

Все доноры нашего фонда могут увидеть отчеты по фото доставок и чеков. Более того, мы не работаем ни с кем на стороне, деньги никому не передаем, а сами закупаем все необходимое и уже тогда отправляем на места, чтобы передать в руки военным.

Конечно, хочется делать больше, потому что запросов становится все больше. Мы в первую очередь помогаем тем военным, которые сейчас на передовой, на “нулевке”.

— Какие самые большие донаты украинцы делали в ваш фонд?

— Один из самых больших донатов был, наверное, 200 тыс. грн. Это был мой добрый знакомый, который захотел в свой день рождения сделать доброе дело.

Очень много ценных историй людей, которые отдают средства на армию. Они приходят с разными суммами, иногда говорят, что отдают последнее. Я благодарна каждому, кто присоединился к сборам и покупкам наших благотворительных коллекций.

— Какие сборы на данный момент продолжаются в вашем фонде? Что критично необходимо?

— На прошлой неделе мы купили два автомобиля, передаем их сейчас. Сейчас очень нужен любой транспорт. Когда передаем машину, молимся, чтобы она продержалась на фронте как можно дольше, потому что понимаем, что она может быть уничтожена. Также недавно мы дособирали 600 тыс. грн на дрон, ждем, когда он приедет.

Всегда собираем на вещи первой необходимости — шины для машин, рации, бинокли. Но каждый раз, когда мы что-то передаем, мы понимаем, что эти вещи могут реально в критический момент спасти чью-то жизнь. Даже 10 грн для сбора могут спасти эти жизни. Это каждый должен понимать.

— Вы как лидер мнений делали стрим у себя в Instagram с психологом и делились советами, как уберечь свое ментальное здоровье во время войны. Какие методы вы используете лично?

— Гнев и ненависть как реакция на происходящее — они есть. Но мы должны понимать, что когда мы поддаемся этим чувствам, они нас едят изнутри. Иногда я даю время отдохнуть от всех новостей и ощущений, которые они вызывают. И вообще — не смотрите те видео и новости, которые вы не сможете осилить морально.

Нужно отпустить чувство постоянной вины за то, что вы не на фронте.

Во всяком случае, у меня было такое чувство вины, мне казалось, что я делаю недостаточно. Поэтому я не позволяла себе ни есть нормально, ни радоваться жизни, пока в итоге не вошла в депрессию. Поэтому лучшее, что вы можете сделать — это поднять кому-то настроение, подарить слова любви, поддержки, вдохновения.

Для того чтобы выстоять, я уверена, нужно находить в себе силы, сознание, чтобы возродить светлые чувства. Я стараюсь отвлекаться на прогулку с ребенком, хобби, на уход за собой — банально ванну принять.

Иногда играю на фортепиано, музыка и физическая деятельность в целом очень помогают голове отдохнуть. Я позволяю себе какие-нибудь маленькие приятные вещи, и от этого я беру силы дальше работать и помогать другим.

— В чем сила украинцев?

— Во многом. Украинцы только сейчас начинают чувствовать у себя эту силу. Война дала нам толчок к осознанию и вере в себя. Наша вера и ощущение того, кто мы на самом деле, — наша сила. Только украинцы способны на то, что мы уже полгода боремся с врагом. И впереди у нашей страны большое будущее.

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