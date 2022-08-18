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Жизнь не будет такой, как раньше. Дизайнер Валерия Гузема о восстановлении украинского бизнеса, помощи ВСУ и силе нашего народа

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 18 августа 2022, 17:00
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Жизнь не будет такой, как раньше. Дизайнер Валерия Гузема о восстановлении украинского бизнеса, помощи ВСУ и силе нашего народа
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