Молодые и отчаянные: как поколение независимости отдает свою жизнь за Украину

Девятый год подряд Украина отмечает День Независимости с оружием в руках! За право на самоидентичность, свободу и самостоятельность все эти годы мы платим дорогую цену. За страну свою жизнь и здоровье отдают наши защитники. Они готовы бороться до последнего, чтобы российское нашествие навсегда оставило нашу страну в покое.

31 год для Украины — это время постоянной борьбы за демократические и европейские ценности и за право существовать на карте мира.

За это время у нас появилось новое поколение — поколение свободной и непокоренной страны. Именно они первыми восемь лет назад пошли на фронт защищать Украину, так же и сейчас они отчаянно держат оборону.

Герои украинского сопротивления: молодежь, которая не боится

Ярине Черногуз — 28 лет, киевлянку можно встретить в прифронтовом Славянске. В десятке километров — ожесточенные бои. Город, как и восемь лет назад, является лакомым куском для врага.

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Город не сдается. Израненный, искалеченный, но с украинским флагом. Однако держится Славянск именно благодаря таким, как Ярина. Она, как и большинство ее собратьев, — из поколения независимой страны.

На наше поколение выпало три революции и война. Две горячие фазы, получается, одной войны. Как раз эти все революции, по-моему, научили наше поколение: ты можешь менять, а жить в правде важнее, чем жить во лжи.

В прошлом году, по версии журнала Фокус, Ярина попала в сотню самых влиятельных женщин Украины. Свою борьбу она начала с детства. В школе отстаивала право говорить по-украински. Дальше — два Майдана и война.

— Чувствовала, что я тоже должен приобщиться к вооруженной борьбе своего народа за независимость. Но так случилось, что в 2014 году я родила дочь, поэтому ушла на фронт, пройдя курсы парамедика в медицинском батальоне госпитальера в 2019 году. Там же получила первый боевой опыт медицинской эвакуации.

Великую войну она встретила на фронте. По образованию филолог, на передовой — боевой медик. С морпехами прошла ад под Попасной, Мариуполем и Бахмутом. Ярина могла бы выехать с дочерью за границу, но на генетическом уровне историческая память взяла верх.

Первое предупреждение о долгой и затяжной войне мы получили восемь лет назад. Россия кусочками будет отсапывать от Украины территории, как это было и 100, и 300 лет назад.

Поколение новой страны не желает повторять ошибки прошлого. Именно молодежь выходила на революции, именно молодежь первой ехала защищать Восток.

— Люди всегда идут за красотой и силой. Наша история и есть воплощение красоты и силы — в этой отчаянной борьбе.

Почему украинцы идут воевать?

12-килограммовый броник, полные магазины, каска, автомат. Еще полгода назад у этого парня было совсем другое оружие.

Свой информационный фронт на военный 25-летний Артем Голуб сменил в первые часы войны. Когда журналисты спешили на работу, он шел в военкомат.

Родным я сказал, что сижу в бункере и пишу новости, не отхожу от компьютера. Не признавался, где я, где-то неделю — потом рассказал правду.

Решение взять оружие не было спонтанным. К нему Артем готовился несколько месяцев. Война лишь ускорила момент — 28 февраля планировал подписать контракт с ТрО.

Артем понимал — настоящая борьба за независимость впереди. И защищать ее теперь должны те, кому строить эту страну.

— Я просто не хочу, чтобы мои дети, которых пока нет, шли на фронт с такими людьми, которые просто не хотят жить в цивилизованном и свободном мире. Я пошел на фронт, потому что хочу, чтобы будущее поколение украинцев и моя страна были свободными.

Он защищал Киев и область от русского нашествия. В настоящее время руководит подразделением. Хорошо помнит и первые обстрелы, и первых пойманных диверсантов, и первые удары русской артиллерии с минометным дождем. Но ни разу Артем не жалел о своем решении.

— В украинцах ничего не нужно менять — у нас и так все классно. Просто целостное, соборное государство, которое следует своим путем, которое само решает, что делать, и ему никто не указывает.

Вот мы хотим в ЕС — мы пойдем, хотим в НАТО — пойдем в НАТО.

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За кем победа?

На другой части горячего Донбасса — в Марьинке — можно встретить Кирилла Вереса. В свои 33 года Кирилл — Герой Украины, имеет все Ордены Богдана Хмельницкого. Треть его жизни — война.

— Человеку для счастья много не нужно — лично мне нужно еще их борт сбить, и я выполню всю линейку всего, что хотел уничтожить на войне.

Подразделение Кирила побывало во всех горячих точках Донбасса. На его счету сотни уничтоженной вражеской техники и живой силы. В 2014 году он спешил на войну — боялся, что не успеет. Но она затянулась на восемь лет.

Кирилл смело мог бы сказать, что свое отвоевал, но это не о нем. Убежден, что сейчас оборона держится именно на опытных и мотивированных бойцах. Украинцы воюют не за деньги, а за собственную землю и будущее.

Война — это очень плохо, но в этом свой плюс — возможность рождения нового и правильного общества.

— Это как в известной песне: мы, как трава, нас топчут, но мы встаем и растем. Это одна из больших положительных черт украинской нации, это о том, как мы не даем себя уничтожить окончательно.

Часто на фронте можно встретить ровесников украинской независимости. Они готовы жертвовать здоровьем и жизнью, чтобы не жить в неволе. Они воюют за Украину на передовой, а мы должны помогать им в тылу! Эта борьба не должна быть бесполезной, ведь другого шанса у нас может и не быть!

Менялось не только наше общество за время независимости — изменилась и дипломатия украинского представительства. О ключевых событиях и знаковых словах в украинской дипломатии рассказывал Дмитрий Кулеба.

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