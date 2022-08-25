Рассказы

Молодые и отчаянные: как поколение независимости отдает свою жизнь за Украину

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 25 августа 2022, 12:00
Война в Украине
Фото: Facebook

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