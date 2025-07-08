Зарплати не вистачає майже всім — як українці оцінюють свою якість життя

Європейська бізнес-асоціація разом з соціологічною групою Gradus Research провели дослідження щодо якості життя українців у 2025 році. Участь в оцінці взяли представники бізнесу та інші категорії українців. Розповідаємо, що думають люди про рівень своїх зарплат та інші критерії.

Робота українців: які враження склалися у 2025 році

Попри війну, економічну невизначеність і постійну тривогу, серед українців помічають помірну стійкість у сприйнятті життя. Третій рік поспіль люди найбільше задоволені своєю роботою. Це стосується як бізнес-аудиторії, так і широкого населення.

65% бізнес-аудиторії задоволені поточним місцем роботи. Ця ж кількість позитивно сприймає свій рівень самореалізації та дотриманням прав працівників. Показник залишився на рівні 2024 року, незмінною є і частка незадоволених — 10%.

Серед широкої аудиторії рівень задоволеності сягнув лише 31%. Ще третина висловлює невдоволення роботою і самореалізацією.

Ключовими факторами для збереження поточного місця роботи, на думку працівників членських компаній Асоціації, є:

можливість працювати віддалено (59%);

дружня атмосфера в колективі (40%);

комфортні й безпечні умови праці (36%);

налагоджені відносини з керівником (34%).

Як оцінюють свої фінанси

42% бізнес-аудиторії вважає свій дохід достатнім для якісного життя, ще 9% — більш ніж достатнім. Ці показники приблизно відповідають тогорічним.

Широка аудиторія має стриманіші думки. 68% учасників заробляють менш як 20 тисяч гривень на місяць.

Лише 15% вважають свій дохід прийнятним для гідного життя. 85% респондентів відповіли, що рівень їхнього доходу є недостатнім. А третина вважає свій дохід критично недостатнім.

Задоволення соціальним життям і безпекою

Соціальне життя — одна з небагатьох сфер, де обидві групи демонструють покращення показників. У бізнес-аудиторії 54% задоволених (у 2024 було проти 48%), 24% незадоволених. Серед широкої аудиторії 33% задоволених, 42% незадоволених.

Критичними є показники відчуття безпеки. Лише 5% представників бізнес-аудиторії задоволені безпекою, 82% — незадоволені.

Серед широкої аудиторії лише 10% респондентів задоволені, 68% — незадоволені.

Південні та східні регіони демонструють найгірші показники задоволення безпекою. Найбільше задоволених у Києві, на Заході України та серед молоді. Відсутність позитивної динаміки у цьому блоці показує, що безпека найбільше гальмує покращення загальної якості життя.

Довіра до освіти й медицини

Стало більше позитивного ставлення до системи медицини. 50% опитаних серед бізнес-спільноти задоволені системою охорони здоров’я (40% у 2024) та 21% незадоволених (27% у 2024 році).

Серед широкої аудиторії 26% задоволених, 38% — незадоволених. Освітою серед бізнес-спільноти задоволені 34%, незадоволений 31%.

— Широка аудиторія демонструє позитивну динаміку: 31% задоволені (проти 20% у 2024 році), 36% — незадоволені (минулого року таких було 44% опитаних), — кажуть автори.

Ставлення до правової системи, екології та загальної якості життя

За рік частка незадоволених правовою системою серед бізнес-аудиторії знизилась з 61% до 48%, кількість задоволених збільшилася з 15% до 22%.

Серед широкої аудиторії частка задоволених зросла з 12% до 19%, кількість незадоволених знизилась з 59% до 48%.

Екологією незадоволені як бізнес-спільнота, так і широка аудиторія: 9% і 10% відповідно. Кількість незадоволених — 67% і 63% відповідно.

25% бізнес-аудиторії здебільшого або повністю задоволені загальним досвідом життя в Україні. 38% вважають його нейтральним, а ще 37% здебільшого або повністю не задоволені. У 2024 році кількість задоволених була дещо більшою — 27%, у 2023 році таких було 44%.

Лише 17% опитаних із загальної аудиторії задоволені досвідом життя в Україні, 35% надають нейтральну оцінку, а 48% незадоволені.

— Найкращими є оцінки молодшої аудиторії (16-25 років): 29% задоволених проти 36% незадоволених, а також у жителів Заходу України: 23% задоволених проти 43% незадоволених, — говорять соціологи.

