Без оптимізму, але з вірою в перемогу: що показало дослідження стійкості українців

Четвертий рік повномасштабної війни залишає глибокий відбиток на кожному українцеві.

Постійні обстріли, тривалі бойові дії та невизначеність щодо кінця війни призводять до емоційного виснаження, яке зростає.

Проте, як свідчать результати 12-ї хвилі дослідження Gradus Research, українці демонструють стійкість, що вражає: попри втому та біль, більшість зберігає віру в перемогу та щасливе майбутнє.

Ринок праці: стабільність попри війну

Навіть в умовах затяжної війни український ринок праці виявляє ознаки стабільності.

Зараз 59% українців працевлаштовані та отримують зарплату, що майже не змінилося порівняно з минулим роком.

Частка тимчасово непрацюючих також залишається стабільною — 26% (проти 27% у 2024 році).

Найбільше безробіття спостерігається серед молоді (18-24 роки) та людей передпенсійного віку (55-60 років), де 39% не мають роботи.

Щодо доходів, половина опитаних заявили про їх зниження порівняно з довоєнним рівнем.

Найбільше це відчуває старше покоління (68% серед 55-60 років), тоді як серед молоді цей показник становить 31%.

Ментальне виснаження та непохитна надія

Дослідження показало, що 87% українців перебувають у стані стресу.

Серед найпоширеніших емоцій — втома (55%), напруженість (41%) та надія (36%).

Цікаво, що порівняно з минулим роком рівень втоми та надії зріс, що свідчить про посилення психологічного тиску, але водночас і про збереження внутрішньої стійкості.

Довіра та готовність залишатися вдома

Ключовим фактором, що підтримує психологічну стабільність, залишається висока довіра до Збройних Сил України (58%).

Також українці довіряють президенту (31%) та волонтерським організаціям (29%).

Попри ризики, 55% респондентів готові залишатися вдома навіть у разі загострення ситуації.

Ще 18% розглядають евакуацію в межах країни, і лише 11% — за кордон.

Це показує, що більшість українців прагнуть залишатися в Україні.

Читати на тему Більшість українців відкидають ідею територіальних поступок Росії — опитування Скільки українців відкидають ідею територіальних поступок: читай у матеріалі.

Віра в перемогу та відбудову

Попри невизначеність, 19% українців вірять у завершення війни до кінця 2025 року, що на 7% більше, ніж рік тому.

Ще 13% очікують закінчення бойових дій у 2026-му, а третина вважає, що війна може тривати багато років.

Водночас 50% опитаних переконані, що після війни Україна стане сильнішою, що на 9% більше, ніж у 2024 році.

Щодо повоєнного відновлення, 35% вважають, що на це знадобиться понад 5 років, тоді як 20% вірять у швидше відновлення.

Мовне питання: посилення української

Побутове використання української мови продовжує зростати: 72% українців спілкуються вдома українською, значно перевищуючи показник квітня 2022 року (53%).

Це є важливим індикатором національної консолідації під час війни.

Коментар експерта

— Дванадцята хвиля дослідження чітко демонструє адаптаційні реакції українців на багаторічну кризу. Втома перетворилася на фон, на якому формується новий тип стійкості — з глибоким відчуттям реальності, але без втрати надії. Віра в перемогу та щасливе майбутнє — це не про оптимізм, а про внутрішній імператив, якого тримається суспільство, — коментує соціологиня, засновниця і директорка Gradus Research, Євгенія Близнюк.

Дослідження проведене компанією Gradus Research 16-18 травня 2025 року методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.

Опитано 1000 респондентів, вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч (18-60 років), за винятком тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій.

Раніше ми розповідали про жінок на керівних посадах, а саме чому їхня кількість зменшується, попри скорочення гендерного розриву. Читай у матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.