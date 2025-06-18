Дозвілля Опитування

Без оптимізму, але з вірою в перемогу: що показало дослідження стійкості українців

Марія Дзюба, редакторка сайту 18 Червня 2025, 08:00
Без оптимізму, але з вірою в перемогу: що показало дослідження стійкості українців
Фото Pexels

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