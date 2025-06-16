Рівність на словах? Чому на керівних посадах усе ще так мало жінок

Попри загальне скорочення гендерного розриву у світі, кількість жінок на керівних посадах зменшується третій рік поспіль.

Такі дані містить щорічний звіт Global Gender Gap Report 2025 від Всесвітнього економічного форуму (WEF).

Жінки в робочій силі: цифри та тенденції

Згідно зі звітом, жінки становлять 41,2% усієї робочої сили у світі. Проте лише 28,8% з них обіймають високі керівні позиції.

Хоча це показник загального зростання порівняно з 25,7% у 2015 році та 28,1% у 2024 році, темпи просування жінок на топ-позиції помітно сповільнилися після 2022 року.

У багатьох секторах приріст на найвищих рівнях випереджає просування на середній ланці. З розвитком міжгалузевого досвіду, особливо серед жінок, нетипові карʼєрні шляхи стають дедалі поширенішими, — зазначають фахівці WEF у своєму звіті.

Це свідчить про зміну динаміки кар’єрного зростання та, можливо, про те, що жінки частіше обирають альтернативні шляхи розвитку, які не завжди ведуть до класичних керівних посад.

Читати на тему Лідерство, рівність, підтримка: у Черкасах відбувся регіональний Жіночий Конгрес 2025 Жіноче лідерство в умовах війни, фінансова грамотність і міжнародна допомога — головне з Конгресу.

Загальний гендерний розрив: прогрес зі сповільненням

Загальний гендерний розрив у світі скоротився до 68,8%.

Це найвищий показник із часів пандемії COVID-19, що свідчить про певний прогрес у досягненні рівності.

Однак експерти попереджають: навіть за такого темпу для досягнення повної гендерної рівності знадобиться щонайменше 123 роки.

Це на декілька років менше, ніж прогнозувалося у червні 2024 року (тоді йшлося про 134 роки), проте все ще вказує на значну тривалість процесу.

Країни-лідери та позиція України

Ісландія вже 16 років поспіль залишається беззаперечним лідером у сфері гендерної рівності, подолавши 92,6% розриву.

До п’ятірки лідерів також входять:

Фінляндія (87,9%)

Норвегія (86,3%)

Велика Британія (83,8%)

Нова Зеландія (82,7%)

Україна цьогоріч посіла 62-ге місце у світовому рейтингу з показником 73%, що на одну позицію вище, ніж торік.

Серед європейських країн Україна знаходиться на 26-му місці. Це демонструє стабільний, хоча й поступовий прогрес країни у напрямку гендерної рівності.

Звіт WEF Global Gender Gap Report 2025 підкреслює складність та багатогранність проблеми гендерної рівності.

Попри позитивні зрушення у загальному закритті розриву, скорочення кількості жінок на керівних посадах вказує на необхідність глибшого аналізу причин та розробки нових стратегій для забезпечення їхнього повноцінного представництва на всіх рівнях.

Ісландія вже багато років займає лідерські позиції у світі за рівнем гендерної рівності. Але чи справді в країні вдалося подолати всі бар’єри? Читай про досягнення та виклики на шляху до рівноправ’я у новому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.