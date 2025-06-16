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Рівність на словах? Чому на керівних посадах усе ще так мало жінок

Марія Дзюба, редакторка сайту 16 Червня 2025, 08:00
Рівність на словах? Чому на керівних посадах усе ще так мало жінок
Фото Pexels

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