Равенство на словах? Почему женщины все еще недопредставлены на руководящих должностях

Фото Pexels Несмотря на якобы сокращение гендерного разрыва в мире, число женщин на руководящих должностях сокращается третий год подряд. Такие данные содержатся в ежегодном отчёте Global Gender Gap Report 2025 Всемирного экономического форума (ВЭФ). Женщины в рабочей силе: цифры и тенденции Согласно подсчетам, количество работающих женщин в мире всего 41,2%. Однако лишь 28,8% из них занимают высокие руководящие позиции.Хотя это общий рост по сравнению с 25,7% в 2015 году и 28,1% в 2024 году, темпы продвижения женщин на топ-позиции заметно замедлились после 2022 года. Во многих секторах прирост на самых высоких уровнях опережает продвижение на среднем звене. С развитием межотраслевого опыта, особенно среди женщин, нетипичные карьерные пути становятся всё более распространёнными, — отмечают специалисты ВЭФ в своём отчёте. Это свидетельствует об изменении динамики карьерного роста и, возможно, о том, что женщины чаще выбирают альтернативные пути развития, которые не всегда ведут к классическим руководящим должностям. Читать по теме Лидерство, равенство, поддержка: в Черкассах состоялся региональный Женский Конгресс 2025 Женское лидерство в условиях войны, финансовая грамотность и международная помощь — главное с Конгресса. Общий гендерный разрыв: прогресс с замедлением Общий гендерный разрыв в мире сократился до 68,8%. Это самый высокий показатель со времён пандемии COVID-19, что свидетельствует об определённом прогрессе в достижении равенства. Однако эксперты предупреждают: даже при таких темпах для достижения полного гендерного равенства потребуется как минимум 123 года. Это на несколько лет меньше, чем прогнозировалось в июне 2024 года (тогда речь шла о 134 годах), но всё ещё указывает на значительную продолжительность процесса. Страны-лидеры и позиция Украины Исландия уже 16 лет подряд остаётся безусловным лидером в сфере гендерного равенства, преодолев 92,6% разрыва. В пятёрку лидеров также входят: Финляндия (87,9%) Норвегия (86,3%) Великобритания (83,8%) Новая Зеландия (82,7%) Украина в этом году заняла 62-е место в мировом рейтинге с показателем 73%, что на одну позицию выше, чем в прошлом году. Среди европейских стран Украина находится на 26-м месте. Это демонстрирует стабильный, хотя и постепенный прогресс страны в направлении гендерного равенства. Отчёт ВЭФ Global Gender Gap Report 2025 подчёркивает сложность и многогранность проблемы гендерного равенства. Несмотря на позитивные сдвиги в общем закрытии разрыва, сокращение числа женщин на руководящих должностях указывает на необходимость более глубокого анализа причин и разработки новых стратегий для обеспечения их полноценного представительства на всех уровнях. Исландия уже много лет занимает лидирующие позиции в мире по уровню гендерного равенства. Но действительно ли в стране удалось преодолеть все барьеры? Читайте о достижениях и вызовах на пути к равноправию в новом материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter