Равенство на словах? Почему женщины все еще недопредставлены на руководящих должностях

Несмотря на якобы сокращение гендерного разрыва в мире, число женщин на руководящих должностях сокращается третий год подряд.

Такие данные содержатся в ежегодном отчёте Global Gender Gap Report 2025 Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Женщины в рабочей силе: цифры и тенденции

Согласно подсчетам, количество работающих женщин в мире всего 41,2%. Однако лишь 28,8% из них занимают высокие руководящие позиции.

Хотя это общий рост по сравнению с 25,7% в 2015 году и 28,1% в 2024 году, темпы продвижения женщин на топ-позиции заметно замедлились после 2022 года.

Во многих секторах прирост на самых высоких уровнях опережает продвижение на среднем звене. С развитием межотраслевого опыта, особенно среди женщин, нетипичные карьерные пути становятся всё более распространёнными, — отмечают специалисты ВЭФ в своём отчёте.

Это свидетельствует об изменении динамики карьерного роста и, возможно, о том, что женщины чаще выбирают альтернативные пути развития, которые не всегда ведут к классическим руководящим должностям.

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Общий гендерный разрыв: прогресс с замедлением

Общий гендерный разрыв в мире сократился до 68,8%.

Это самый высокий показатель со времён пандемии COVID-19, что свидетельствует об определённом прогрессе в достижении равенства.

Однако эксперты предупреждают: даже при таких темпах для достижения полного гендерного равенства потребуется как минимум 123 года.

Это на несколько лет меньше, чем прогнозировалось в июне 2024 года (тогда речь шла о 134 годах), но всё ещё указывает на значительную продолжительность процесса.

Страны-лидеры и позиция Украины

Исландия уже 16 лет подряд остаётся безусловным лидером в сфере гендерного равенства, преодолев 92,6% разрыва.

В пятёрку лидеров также входят:

Финляндия (87,9%)

Норвегия (86,3%)

Великобритания (83,8%)

Новая Зеландия (82,7%)

Украина в этом году заняла 62-е место в мировом рейтинге с показателем 73%, что на одну позицию выше, чем в прошлом году.

Среди европейских стран Украина находится на 26-м месте. Это демонстрирует стабильный, хотя и постепенный прогресс страны в направлении гендерного равенства.

Отчёт ВЭФ Global Gender Gap Report 2025 подчёркивает сложность и многогранность проблемы гендерного равенства.

Несмотря на позитивные сдвиги в общем закрытии разрыва, сокращение числа женщин на руководящих должностях указывает на необходимость более глубокого анализа причин и разработки новых стратегий для обеспечения их полноценного представительства на всех уровнях.

Исландия уже много лет занимает лидирующие позиции в мире по уровню гендерного равенства. Но действительно ли в стране удалось преодолеть все барьеры? Читайте о достижениях и вызовах на пути к равноправию в новом материале.

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