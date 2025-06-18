Без оптимизма, но с верой в победу: что показало исследование устойчивости украинцев

Четвертый год полномасштабной войны оставляет глубокий отпечаток на каждом украинском.

Постоянные обстрелы, длительные боевые действия и неопределенность в конце войны приводят к растущему эмоциональному истощению.

Однако, как свидетельствуют результаты 12-й волны исследования Gradus Research, украинцы демонстрируют поразительную стойкость: несмотря на усталость и боль, большинство сохраняет веру в победу и счастливое будущее.

Рынок труда: стабильность при войне

Даже в условиях затяжной войны украинский рынок труда выявляет признаки стабильности.

Сейчас 59% украинцев трудоустроены и получают зарплату, что почти не изменилось по сравнению с прошлым годом.

Доля временно неработающих также остается стабильной – 26% (против 27% в 2024 году).

Самая большая безработица наблюдается среди молодежи (18–24 года) и людей предпенсионного возраста (55–60 лет), где 39% не имеют работы.

Относительно доходов половина опрошенных заявили об их снижении по сравнению с довоенным уровнем.

Более всего это чувствует старшее поколение (68% среди 55–60 лет), тогда как среди молодежи этот показатель составляет 31%.

Ментальное истощение и непреклонная надежда

Исследование показало, что 87% украинцев находятся в состоянии стресса.

Среди наиболее распространенных эмоций – усталость (55%), напряженность (41%) и надежда (36%).

Интересно, что по сравнению с прошлым годом уровень усталости и надежды возрос, что свидетельствует об усилении психологического давления, но одновременно и сохранении внутренней устойчивости.

Доверие и готовность оставаться дома

Ключевым фактором, поддерживающим психологическую стабильность, остается высокое доверие к Вооруженным Силам Украины (58%).

Также украинцы доверяют Президенту (31%) и волонтерским организациям (29%).

Несмотря на риски, 55% респондентов готовы оставаться дома даже в случае обострения ситуации.

Еще 18% рассматривают эвакуацию внутри страны, и только 11% — за границу.

Это показывает, что большинство украинцев стремятся оставаться в Украине.

Вера в победу и восстановление

Несмотря на неопределенность, 19% украинцев верят в завершение войны до конца 2025 года, что на 7% больше года назад.

Еще 13% ожидают окончания боевых действий в 2026 году, а треть считает, что война может длиться много лет.

В то же время, 50% опрошенных убеждены, что после войны Украина станет сильнее, что на 9% больше, чем в 2024 году.

Что касается послевоенного восстановления, 35% считают, что на это понадобится более 5 лет, в то время как 20% верят в более быстрое восстановление.

Языковой вопрос: усиление украинского

Бытовое использование украинского языка продолжает расти: 72% украинцев общаются дома на украинском, значительно превышая показатель апреля 2022 года (53%).

Это важный индикатор национальной консолидации во время войны.

Комментарий эксперта

— Двенадцатая волна исследования отчетливо демонстрирует адаптационные реакции украинцев на многолетний кризис. Усталость превратилась в фон, на котором формируется новый тип устойчивости – с глубоким чувством реальности, но без потери надежды. Вера в победу и счастливое будущее — это не об оптимизме, а о внутреннем императиве, которого держится общество, — комментирует социолог, основательница и директор Gradus Research, Евгения Близнюк.

Исследование проведено компанией Gradus Research 16-18 мая 2025 методом заполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Опрошено 1000 респондентов, выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч (18-60 лет), за исключением временно оккупированных территорий и активных боевых действий.

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