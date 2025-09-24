11% украинцев читают российские новости — что показало исследование

ГО Интерньюз-Украина провели обширное исследование потребления медиа в 2025 году. Опрос проводился среди более 1600 респондентов. Традиционно в последние годы лидируют социальные сети. Детали собрали дальше.
Как украинцы потребляют контент в медиа: исследование 2025 года
По результатам исследования, в 2025 году 86% украинцев потребляли новости в соцсетях. С 2015 года этот показатель вырос на 35%.
А вот телевидение за последние 10 лет потеряло больше всего аудитории — с 85% в 2015 году до 33% в 2025-м.
Респонденты уделяют больше внимания национальным новостным ресурсам, чем региональным. В соцсетях количество потребителей такого контента составляет 71%, за региональными новостями следит 61%. Общенациональные сайты читают 77%, региональные — 51%.
Всего 26% украинцев потребляют иностранные новостные ресурсы, но среди молодежи 26–35 лет показатель достигает 40%.
О телемарафоне Єдині новини знают 86% респондентов. Еженедельно его пересматривают 42%, еще 11% просматривают несколько раз в месяц или реже. 20% респондентов раньше смотрели марафон, но сейчас этого не делают. Еще 26% никогда не следили за ним.
Telegram является лидером среди новостных источников в социальных сетях — 73% пользуются мессенджером для этой цели. На втором месте YouTube (18%), далее Facebook (17%), Viber (9%), Instagram (7%), TikTok (6%), X (2%), WhatsApp (1%).
Что касается блогеров, общественных или политических деятелей, которых украинцы смотрят чаще всего, давали следующие ответы:
- Сергей Стерненко;
- Игорь Лаченков;
- Сергей Притула;
- Дмитрий Гордон;
- Виталий Портников;
- Владимир Зеленский;
- Юрий Бутусов;
- Олег Синегубов;
- Михаил Шейтельман;
- Юрий Швец;
- Алексей Арестович;
- Владимир Золкин;
- Роман Свитан;
- Алексей Гончаренко;
- Андрей Цаплиенко;
- Иван Яковина;
- Борислав Береза;
- Майкл Наки.
Также результаты показали, что о существовании дезинформации знают 84% респондентов, в частности 75% уверены, что могут ее распознать. По результатам эксперимента, только 6% респондентов правильно оценили правдивость трех предложенных новостей, а 78% хотя бы одну.
Кроме этого, оказалось, что 11% потребляют новости из российских медиа. 16% респондентов также сообщили, что это делает кто-либо из их окружения. 46% людей назвали своим мотивом узнать, что говорят об Украине, 22% хотели услышать альтернативную мысль.
Трудные испытания заставляют украинцев искать утешение в звездах. Мы рассказывали, насколько возрос спрос на гороскопы, карты таро и другие предсказания.
