11% украинцев читают российские новости — что показало исследование

ГО Интерньюз-Украина провели обширное исследование потребления медиа в 2025 году. Опрос проводился среди более 1600 респондентов. Традиционно в последние годы лидируют социальные сети. Детали собрали дальше.

Как украинцы потребляют контент в медиа: исследование 2025 года

По результатам исследования, в 2025 году 86% украинцев потребляли новости в соцсетях. С 2015 года этот показатель вырос на 35%.

А вот телевидение за последние 10 лет потеряло больше всего аудитории — с 85% в 2015 году до 33% в 2025-м.

Респонденты уделяют больше внимания национальным новостным ресурсам, чем региональным. В соцсетях количество потребителей такого контента составляет 71%, за региональными новостями следит 61%. Общенациональные сайты читают 77%, региональные — 51%.

Всего 26% украинцев потребляют иностранные новостные ресурсы, но среди молодежи 26–35 лет показатель достигает 40%.

О телемарафоне Єдині новини знают 86% респондентов. Еженедельно его пересматривают 42%, еще 11% просматривают несколько раз в месяц или реже. 20% респондентов раньше смотрели марафон, но сейчас этого не делают. Еще 26% никогда не следили за ним.

Telegram является лидером среди новостных источников в социальных сетях — 73% пользуются мессенджером для этой цели. На втором месте YouTube (18%), далее Facebook (17%), Viber (9%), Instagram (7%), TikTok (6%), X (2%), WhatsApp (1%).

Что касается блогеров, общественных или политических деятелей, которых украинцы смотрят чаще всего, давали следующие ответы:

Сергей Стерненко;

Игорь Лаченков;

Сергей Притула;

Дмитрий Гордон;

Виталий Портников;

Владимир Зеленский;

Юрий Бутусов;

Олег Синегубов;

Михаил Шейтельман;

Юрий Швец;

Алексей Арестович;

Владимир Золкин;

Роман Свитан;

Алексей Гончаренко;

Андрей Цаплиенко;

Иван Яковина;

Борислав Береза;

Майкл Наки.

Также результаты показали, что о существовании дезинформации знают 84% респондентов, в частности 75% уверены, что могут ее распознать. По результатам эксперимента, только 6% респондентов правильно оценили правдивость трех предложенных новостей, а 78% хотя бы одну.

Кроме этого, оказалось, что 11% потребляют новости из российских медиа. 16% респондентов также сообщили, что это делает кто-либо из их окружения. 46% людей назвали своим мотивом узнать, что говорят об Украине, 22% хотели услышать альтернативную мысль.

Трудные испытания заставляют украинцев искать утешение в звездах. Мы рассказывали, насколько возрос спрос на гороскопы, карты таро и другие предсказания.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!