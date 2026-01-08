Почти 50 на 50: как поляки относятся к приему украинских беженцев

Опрос Центра исследований общественного мнения показал, что 48% поляков готовы принимать беженцев в Польшу, тогда как 46% — противники этого. Остальные детали опроса читай в нашем материале.

Как поляки относятся к приему украинских беженцев

Авторы исследования сообщили, что это самые плохие результаты в истории среди подобных опросов, начавшихся после аннексии Крыма.

Сами результаты достаточно схожи с теми, которые были в сентябре 2025 года, однако на 1% выросла доля тех, кто против украинских беженцев в Польше.

В центре также напомнили, что после начала полномасштабного вторжения доля тех, кто поддерживал прием беженцев, достигала более 90%, и держалась на этом уровне до мая 2023 года.

Наибольший процент среди противников приема украинских беженцев составляют:

жители сельской местности;

люди с базовым уровнем образования;

люди с низким уровнем доходов.

54% граждан Польши поддерживают завершение войны ценой потери Украиной своей территории, однако, несмотря на это, с 28% до 33% выросла доля людей, которые уверены, что Украине следует продолжать борьбу.

По мнению 63%, Украина в будущем будет вынуждена отказаться от определенной части своей территории.

Раньше мы писали, сколько украинцев готовы провести выборы после войны — читай в материале детали опроса КМИС.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!