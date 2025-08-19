ШІ на службі держави: в Україні запрацював модуль перевірки бізнес-документів

В Україні запустили першу державну послугу, що використовує штучний інтелект для автоматичної перевірки документів. Ця інновація стосується оформлення ветеринарної ліцензії в системі єДозвіл, яка є частиною державного порталу Дія.

Про це пише Міністерство економіки України.

Як це працює

Коли підприємець подає заяву на отримання ліцензії через Дію, система єДозвіл автоматично перевіряє документи за допомогою ШІ-модуля.

Ця технологія сканує подані файли, шукаючи помилки, невідповідності та перевіряючи наявність усіх необхідних даних. Це значно прискорює процес і зменшує кількість відмов через технічні огріхи.

Штучний інтелект бере на себе рутинну роботу, залишаючи державним експертам більше часу для ухвалення рішень, що справді потребують їхньої експертизи. Завдяки цьому підприємці отримують результат швидше, а держава підвищує якість своїх послуг.

При розробці цього проєкту фахівці зіткнулися з кількома важливими завданнями:

Документи надходять у різних форматах, з різною якістю сканування та навіть з рукописними записами. Це вимагало створення гнучкого та адаптивного алгоритму

Для навчання моделі ШІ не можна було використовувати реальні дані, оскільки це суперечить стандартам безпеки. Замість цього розробники створили синтетичні дані, що імітують реальні документи, зберігаючи при цьому повну конфіденційність.

В Україні є певні обмеження на обчислювальні потужності. Щоб подолати цей виклик, було використано гібридний підхід, що поєднує відкриті моделі та алгоритми, спеціально розроблені для державного сектору.

Цей проект став результатом спільної роботи кількох ключових партнерів. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України відповідало за оновлення процедур, технічну логіку та інтеграцію штучного інтелекту.

Міністерство цифрової трансформації України, своєю чергою, створило зручний для бізнесу інтерфейс у додатку Дія.

Google DeepMind надав технічну підтримку, зокрема, використовуючи високоефективні моделі Gemma.

Фінансову допомогу надав Європейський Союз у рамках програми EU4DigitalUA.

Запуск ШІ-модуля для ветеринарних ліцензій — це лише перший крок.

У майбутньому планується розширити використання цієї технології на інші ліцензії та дозвільні процедури.

