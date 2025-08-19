ИИ на службе государства: в Украине заработал модуль проверки бизнес-документов

В Украине запустили первую государственную услугу, использующую искусственный интеллект для автоматической проверки документов. Эта инновация касается оформления ветеринарной лицензии в системе еРазрешение, которая является частью государственного портала Дія.

Об этом пишет Министерство экономики Украины.

Как это работает

Когда предприниматель подает заявление на получение лицензии через Дию, система еРазрешение автоматически проверяет документы с помощью ИИ-модуля. Эта технология сканирует поданные файлы, ищет ошибки, несоответствия и проверяет наличие всех необходимых данных.

Это значительно ускоряет процесс и уменьшает количество отказов из-за технических огрехов.

Искусственный интеллект берет на себя рутинную работу, оставляя государственным экспертам больше времени для принятия решений, которые действительно требуют их экспертизы.

Благодаря этому предприниматели получают результат быстрее, а государство повышает качество своих услуг.

При разработке этого проекта специалисты столкнулись с несколькими важными задачами:

Документы поступают в разных форматах, с разным качеством сканирования и даже с рукописными записями. Это потребовало создания гибкого и адаптивного алгоритма.

Для обучения модели ИИ нельзя было использовать реальные данные, так как это противоречит стандартам безопасности. Вместо этого разработчики создали синтетические данные, имитирующие реальные документы, при этом сохранив полную конфиденциальность.

В Украине есть определенные ограничения по вычислительным мощностям. Чтобы преодолеть этот вызов, был использован гибридный подход, сочетающий открытые модели и алгоритмы, специально разработанные для государственного сектора.

Этот проект стал результатом совместной работы нескольких ключевых партнеров.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отвечало за обновление процедур, техническую логику и интеграцию искусственного интеллекта.

Министерство цифровой трансформации Украины, в свою очередь, создало удобный для бизнеса интерфейс в приложении Дія.

Google DeepMind предоставил техническую поддержку, в частности, используя высокоэффективные модели Gemma.

Финансовую помощь оказал Европейский Союз в рамках программы EU4DigitalUA.

Запуск ИИ-модуля для ветеринарных лицензий — это только первый шаг. В будущем планируется расширить использование этой технологии на другие лицензии и разрешительные процедуры.

Напомним, ранее Минцифры сообщали о разработке собственной ИИ-модели. Она будет доступна для госучреждений, университетов, ученых, общественных организаций и бизнеса. Читай, когда именно планируют представить первую версию.

