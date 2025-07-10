Як отримати довідку про доходи в Дії: кілька хвилин і готово

Українцям для отримання певних послуг чи оформлення документів потрібна довідка про доходи. Її легко можна отримати онлайн. Читай, як отримати довідку про доходи в Дії.

Завдяки застосунку цю довідку можна отримати за лічені хвилини. Дізнайся, як правильно називається довідка про доходи та що треба, щоб її отримати.

Як отримати довідку про доходи в Дії

Як отримати довідку про доходи в Дії, розповіли на порталі Дія. Ця довідка також має назву ОК-5. Цей документ містить інформацію про доходи конкретної особи за визначений період.

Як отримати довідку ОК-5 в Дії:

Зареєструйся або авторизуйся в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID або в застосунку Дія. Зайди у розділ Сервіси, далі — Довідки та витяги та обери довідку ОК-5. Вибери період, за який хочеш отримати інформацію. Надішли запит. Чекай повідомлення на електронну адресу про готовність довідки. Вона також буде доступна у кабінеті громадянина в розділі Зверніть увагу.

Також довідку можна завантажити у розділі Документи кабінету громадянина.

Час формування довідки — до 30 хвилин. Після перевірки даних ти отримаєш сповіщення про готовність документа. Цю послугу можуть отримати усі українці, віком від 18 років.

Для чого потрібна довідка про доходи

Довідка про доходи може знадобитися у різних випадках, зокрема:

для подачі заявки на візу, коли потрібно підтвердити ваші доходи для виїзду в іншу країну;

для оформлення субсидії;

для отримання кредиту, коли банк перевіряє ваші доходи для прийняття рішення по заявці;

для заповнення податкової форми №1ДФ щодо нарахованих і сплачених доходів та податків;

для податкової декларації фізичної особи-підприємця, яка є платником єдиного податку;

для податкової декларації про майновий стан та доходи.

Раніше ми розповідали, що таке довідка ОК-7 та як її отримати.

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