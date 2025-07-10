Як отримати довідку про доходи в Дії: кілька хвилин і готово

Фото Pexels Українцям для отримання певних послуг чи оформлення документів потрібна довідка про доходи. Її легко можна отримати онлайн. Читай, як отримати довідку про доходи в Дії. Завдяки застосунку цю довідку можна отримати за лічені хвилини. Дізнайся, як правильно називається довідка про доходи та що треба, щоб її отримати. Як отримати довідку про доходи в Дії Як отримати довідку про доходи в Дії, розповіли на порталі Дія. Ця довідка також має назву ОК-5. Цей документ містить інформацію про доходи конкретної особи за визначений період.Як отримати довідку ОК-5 в Дії: Зареєструйся або авторизуйся в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID або в застосунку Дія. Зайди у розділ Сервіси, далі — Довідки та витяги та обери довідку ОК-5. Вибери період, за який хочеш отримати інформацію. Надішли запит. Чекай повідомлення на електронну адресу про готовність довідки. Вона також буде доступна у кабінеті громадянина в розділі Зверніть увагу. Також довідку можна завантажити у розділі Документи кабінету громадянина. Час формування довідки — до 30 хвилин. Після перевірки даних ти отримаєш сповіщення про готовність документа. Цю послугу можуть отримати усі українці, віком від 18 років. Читати на тему Дія.Підпис не працює: що робити та які можуть бути причини Вікна-новини поспілкувались зі службою підтримки Дії, аби дізнатись відповіді на усі твої питання. Для чого потрібна довідка про доходи Довідка про доходи може знадобитися у різних випадках, зокрема: для подачі заявки на візу, коли потрібно підтвердити ваші доходи для виїзду в іншу країну; для оформлення субсидії; для отримання кредиту, коли банк перевіряє ваші доходи для прийняття рішення по заявці; для заповнення податкової форми №1ДФ щодо нарахованих і сплачених доходів та податків; для податкової декларації фізичної особи-підприємця, яка є платником єдиного податку; для податкової декларації про майновий стан та доходи. Раніше ми розповідали, що таке довідка ОК-7 та як її отримати. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Дія, Електронні документи Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter