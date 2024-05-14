Довідка ОК-7: як отримати швидко та для чого потрібна

Довідка ОК-7 — це інформація про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок та страховий стаж за період із 2011 року. Часто вона потрібна для розрахунку різних нарахувань. Тому розповідаємо, як її отримати та коли її можуть попросити.

Для чого потрібна довідка ОК-7

Тож, що таке довідка ОК-7? Це індивідуальна інформація про застраховану особу з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про суму зарплати, з якої сплачується страховий стаж.

Довідка потрібна для розрахунку лікарняних виплат, нарахування допомоги з безробіття та в інших випадках.

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Довідка ОК-7: як отримати

Найшвидший варіант отримати довідку — це сформувати її на сайті Дія. Ця функція доступна також і на телефоні.

Щоб отримати довідку онлайн з комп’ютера, потрібно виконати такі дії:

авторизуватись в кабінеті громадянина на сайті Дія у будь-який зручний спосіб — за допомогою електронного підпису або Bank ID;

вибрати у меню Послуги кнопку Довідка ОК-7. Якщо інформація в реєстрі застрахованих осіб відсутня, послуга буде недоступна;

перевірити коректність своїх персональних, за необхідності оновити їх та надіслати запит на довідку.

Оформити довідку в додатку Дія з телефона можна так:

зайти в меню Сервіси та обрати Довідки та витяги;

натиснути на Довідка ОК-7 і згодом вибрати Замовити довідку.

Довідка формується та надсилається протягом кількох хвилин автоматично.

Довідка також видається офлайн у Пенсійному фонді України. Для цього треба звернутись до територіального органу фонду і замовити її у відповідального працівника.

Якщо ти маєш статус ВПО і тебе цікавить, чи потрібно переоформлювати відповідну довідку, читай у нашому матеріалі, чи потрібно знову оформлювати її у 2024 році.

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