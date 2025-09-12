От очередей к кликам: как украинцы теперь могут получить справки о несудимости через Дію

Получить выдержку о несудимости, которая часто требуется для трудоустройства, выезда за границу или других важных дел, стало гораздо проще.

Теперь эту популярную услугу можно заказать через приложение Дія, что стало значительным шагом к цифровизации государственных услуг.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, еще недавно для получения подъемника с апостилем гражданам приходилось лично посещать офис МВД в Киеве.

Сегодня достаточно нескольких кликов в смартфоне, чтобы подать заявку.

Процедура заказа

Процесс максимально упрощен. Пользователям Дія, имеющие идентификационный номер, ID-карту или биометрический паспорт, необходимо обновить приложение, перейти в раздел Справки и выдержки, выбрать Выдержку о несудимости и заполнить необходимые данные.

Читать по теме Это миллиарды: сколько Дія сэкономила Украине за 5 лет Минцифры поделилось результатами обширного исследования эффективности Дії.

Пользователь может выбрать бумажный или цифровой формат документа.

Для бумажного извлечения доступны различные варианты получения: в отделении МВД, на Укрпочте или курьерской доставкой.

Сроки и популярность

Срок изготовления документа составляет 30 дней. Если требуется апостиль, это прибавляет еще до 5 дней ожидания. Важно, что весь процесс можно отслеживать онлайн.

Эта услуга является одной из самых востребованных в МВД. Только в этом году, по данным министра, украинцы заказали более 44 тысяч бумажных подъемников, из которых более 33,5 тысячи — с апостилем.

Внедрение этой опции в Дія позволит значительно сэкономить время и усилия граждан, сделав государственные услуги еще более доступными.

Ранее мы рассказывали, что в Украине появится Дія-Картка для получения государственных выплат — Федоров рассказал, как это будет работать.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!