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В Украине запустили Дія.Картку — единый инструмент для получения государственных выплат

Ирина Танасийчук, журналист сайта 31 июля 2025, 14:55
дія картка
Фото Unsplash

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