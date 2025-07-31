В Украине запустили Дія.Картку — единый инструмент для получения государственных выплат

Теперь в Украине появится единая карточка для государственных выплат, на которую будут зачисляться вся социальная помощь. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Дія. Картка была создана вместе с украинскими банками, чтобы граждане имели один удобный инструмент. Что известно о карте и как ее открыть — рассказываем дальше.

Дія. Картка: что известно о единой карте для государственных выплат

По словам Федорова, теперь вместо нескольких разных карт украинцы получат один удобный инструмент.

— Так что затем вам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат, — добавил министр.

(Обновлено) 30 июля Правительство утвердило Дія.Картку. Это изменит систему государственных выплат.

Дія.Карта позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки. Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство инструмент для контроля целевого использования средств.

Это особенно важно для запуска таких инициатив как єМалятко, єКнига, Ветеранский спорт и вскоре Пакунок школяра, имеющих четкое назначение ассигнований. Также украинцы смогут получать выплаты на Дія.Картку от военных облигации, пособия по безработице, выплаты внутренне перемещенных лиц, выплаты пенсий и денежной помощи, это также отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

16 декабря стартовала первая услуга на новой карточке — єКнига. Далее планируется перевод выплаты поддержки, в том числе и бывших в 2021-2023 годах. А позже запустят еще одну социальную выплату.

Сейчас Дія.Картка доступна для оформления в нескольких банках, которые первыми присоединились к совместной с государством коллаборации:

ПриватБанк;

А-банк;

Аккордбанк;

Глобус банк;

monobank.

Напомним, что в Дії также доступна функция мультишеринга — документы для бизнеса можно отправлять в один клик.

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