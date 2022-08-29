Знімай стрес весело: розмальовки та пазли не тільки для дітей

В дитинстві багато з нас у вільний час полюбляли розмальовки, складання пазлів чи конструктору, ліплення з пластиліну тощо.

Звісно, дітям така активність приносить очевидну користь: розвиває творче та логічне мислення, покращує дрібну моторику рук.

Та якби все було так прагматично, вони навряд чи займалися б цими справами з такою пристрастю. У малечі за день набагато більше вражень, нових знань та знайомств, а все це викликає багато емоцій.

Така творча активність допомагає, дає дитині можливість перезапуститися й побути наодинці з собою, що важливо у кожному віці.

А що, як дитяча творчість стане в пригоді не тільки дітям? А що, як дорослим час від часу теж треба займатися такою активністю, щоб позбутися стресу?

Попроси урок в дитини: список активностей від стресу

Багато дорослих недооцінюють дитячий світ й світ творчості зокрема. Дитячі забавки можуть бути надзвичайно ефективні для того, щоб позбавитися від стресу, якого стало забагато з приходом в дім кожного українця повномасштабної війни.

Список творчих активностей, які знімають стрес:

Розмальовки й картини по номерах Малювання Пазли Читання Малювання на воді, піском тощо Плетіння з бісеру чи ниток Ліплення з глини, альтернатива пластиліну Вишивка

Чому це позбавить від стресу?

Стресу в нашому дорослому житті чимало, та методів ефективно й екологічного його випустити теж вдосталь.

Прості дитячі активності ефективно знімають стрес, адже вони покращують концентрацію та увагу і цим заспокоюють мозок, перемикаючи його на іншу діяльність.

Також вони допомагають зняти напругу в тілі, адже немає потреби змагатися чи вкластися в певний дедлайн.

Інші ефективні способи позбутися стресу

Прогулянка з домашнім улюбленцем може зарядити нас позитивом та енергією.

Це може бути прогулянка з собакою на вулиці, або ігри з котом, хом’яком, папугою вдома, позитив ти отримаєш від будь-якої взаємодії.

Масаж мочок вух . Звучить незвично, чи не так? Цю зону зазвичай відносять до ерогенної, однак масаж мочок вух ефективно розслабить та заспокоїть.

. Звучить незвично, чи не так? Цю зону зазвичай відносять до ерогенної, однак масаж мочок вух ефективно розслабить та заспокоїть. Танці під улюблену музику справляють відмінний терапевтичний ефект на нервову систему, бо фізична активність поєднується з улюбленою музикою.

Танцювати радять всім, незважаючи на те, вмієш ти це робити чи ні. Якщо соромишся публіки в танцювальних залах, то роби це вдома, коли нікого немає.

Дихальні практики та медитації — чи не найкращі помічники при стресі та панічних атаках. Адже правильне дихання за спеціальними техніками зменшує викид кортизолу.

На перший погляд здається, що все просто: розмалював картину, і стресу як не було, однак за хронічною втомою та незліченною кількістю справ може з’явитися хронічна втома. Читай, як відновити ресурс.

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