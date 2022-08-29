Знімай стрес весело: розмальовки та пазли не тільки для дітей

В дитинстві багато з нас у вільний час полюбляли розмальовки, складання пазлів чи конструктору, ліплення з пластиліну тощо.
Звісно, дітям така активність приносить очевидну користь: розвиває творче та логічне мислення, покращує дрібну моторику рук.
Та якби все було так прагматично, вони навряд чи займалися б цими справами з такою пристрастю. У малечі за день набагато більше вражень, нових знань та знайомств, а все це викликає багато емоцій.
Така творча активність допомагає, дає дитині можливість перезапуститися й побути наодинці з собою, що важливо у кожному віці.
Така творча активність допомагає, дає дитині можливість перезапуститися й побути наодинці з собою, що важливо у кожному віці.
А що, як дитяча творчість стане в пригоді не тільки дітям? А що, як дорослим час від часу теж треба займатися такою активністю, щоб позбутися стресу?
Багато дорослих недооцінюють дитячий світ й світ творчості зокрема. Дитячі забавки можуть бути надзвичайно ефективні для того, щоб позбавитися від стресу, якого стало забагато з приходом в дім кожного українця повномасштабної війни.
Список творчих активностей, які знімають стрес:
Стресу в нашому дорослому житті чимало, та методів ефективно й екологічного його випустити теж вдосталь.
Прості дитячі активності ефективно знімають стрес, адже вони покращують концентрацію та увагу і цим заспокоюють мозок, перемикаючи його на іншу діяльність.
Прості дитячі активності ефективно знімають стрес, адже вони покращують концентрацію та увагу і цим заспокоюють мозок, перемикаючи його на іншу діяльність.
Також вони допомагають зняти напругу в тілі, адже немає потреби змагатися чи вкластися в певний дедлайн.
Це може бути прогулянка з собакою на вулиці, або ігри з котом, хом’яком, папугою вдома, позитив ти отримаєш від будь-якої взаємодії.
Танцювати радять всім, незважаючи на те, вмієш ти це робити чи ні. Якщо соромишся публіки в танцювальних залах, то роби це вдома, коли нікого немає.
На перший погляд здається, що все просто: розмалював картину, і стресу як не було, однак за хронічною втомою та незліченною кількістю справ може з’явитися хронічна втома. Читай, як відновити ресурс.
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