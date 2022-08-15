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Війна вже вкрала у нас десять років життя! Як постійний стрес впливає на здоров’я українців

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 15 Серпня 2022, 08:00

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