Війна вже вкрала у нас десять років життя! Як постійний стрес впливає на здоров’я українців

За півроку повномасштабної війни українці постаріли на десять років, кажуть у МОЗ. Постійний стрес, відсутність доступу до препаратів та належного медичного лікування під час окупації вже призвели до загострення хронічних хвороб у пацієнтів.

І до повномасштабної війни ми не були найздоровішою нацією на планеті. А нині недуги, які траплялись здебільшого в українців старшого віку, діагностують у молодих, працездатних людей. Медики передбачають, що смертність щороку зростатиме.

Ми весь час говорили про те, що хочемо збільшити тривалість життя в Україні. Але вже ці п’ять місяців війни призвели до того, що хвороби, які зустрічались в нас у 60 років, будуть зараз серед людей 45-50 років, — каже міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Лікарі закликають українців попри складний час не забувати про здоров’я. Навіть після перемоги війна “відіграватиметься” на нашій психіці найближчі сім-десять років.

Але відповідальне ставлення та піклування про себе може полегшити наслідки.

Одним з вагомих факторів нашого здоров’я є правильне харчування. Ним часто нехтують українці, проте це може мати трагічні наслідки. Звісно, скоригувати свій раціон самостійно важко.

Тому нутриціологиня Ольга Усенко створила універсальний набір продуктів на кожен день, щоб почуватись завжди бадьоро.

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