Война уже украла у нас десять лет жизни! Как постоянный стресс влияет на здоровье украинцев

За полгода полномасштабной войны украинцы состарились на десять лет, говорят в Минздраве. Постоянный стресс, отсутствие доступа к препаратам и медицинскому лечению во время оккупации уже привели к обострению хронических болезней у пациентов.

И до полномасштабной войны мы не были самой здоровой нацией на планете. А ныне болезни, которые встречались в большинстве своем среди украинцев старшего возраста, диагностируют у молодых, трудоспособных людей. Медики предполагают, что смертность будет ежегодно расти.

Мы все время говорили о том, что мы хотим увеличить продолжительность жизни в Украине. Но уже эти пять месяцев войны привели к тому, что болезни, которые встречались у нас в 60 лет, будут сейчас среди людей 45-50 лет, — говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Врачи призывают украинцев, несмотря на сложное время, не забывать о здоровье. Даже после победы война будет “отыгрываться” на нашей психике ближайшие семь-десять лет.

Но ответственное отношение и забота о себе может облегчить последствия.

Одним из весомых факторов нашего здоровья является правильное питание. Им часто пренебрегают украинцы, однако это может иметь трагические последствия. Конечно, скорректировать свой рацион самостоятельно сложно.

Поэтому нутрициолог Ольга Усенко создала универсальный набор продуктов на каждый день, чтобы чувствовать себя всегда бодро.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!